Irán lanza misiles contra Israel y activa las alertas en "varias zonas" del país

El Ejército israelí ha asegurado este domingo por la noche haber interceptado todos los misiles lanzados desde Irán hacia territorio israelí, un total de once según informaron fuentes militares, en el que supone el primer ataque de Teherán contra el Estado hebreo desde el alto el fuego de abril.

Las alarmas antiaéreas sonaron en cuatro ocasiones en diferentes zonas del norte de Israel durante media hora desde las 22.00 hora local, 19.00 GMT, tras detectar el lanzamiento de proyectiles desde Irán. A las 22.47, el Ejército israelí dio por concluido el "incidente" y permitió a los ciudadanos abandonar los refugios.

Según un comunicado militar difundido al inicio de la alerta, las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron "el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel" y pidieron a la población que siguiera las instrucciones del Comando del Frente Interno mientras sus sistemas de defensa trabajaban para contener la amenaza.

El ejército israelí ha afirmado también que los ciudadanos ya pueden abandonar las zonas protegidas en todo el país, lo que indica que la amenaza de misiles iraníes ha terminado.

La amenaza de la Guardia Revolucionaria

El lanzamiento de misiles se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní advirtiera este domingo de que el Ejército israelí debe detener sus ataques contra el Líbano. En un comunicado, el alto mando militar conjunto de la Guardia Revolucionaria afirmó que, si Israel intensifica sus operaciones o responde a las acciones de Irán, se enfrentará a "golpes aún más duros y lamentables".

La Guardia Revolucionaria sostiene además que la aceptación del alto el fuego por parte de Irán estaba condicionada al cese de los ataques en todos los frentes, pero acusa a Estados Unidos e Israel de no haber cumplido sus compromisos. "Ya habíamos advertido que si los crímenes en la zona de Dahieh, en Beirut, se intensifican, atacaremos objetivos en los territorios ocupados", asevera el cuerpo militar iraní.

La referencia a Dahieh alude a los suburbios del sur de Beirut, considerados bastión del grupo chií Hizbulá y bombardeados este domingo por Israel. Las autoridades israelíes justificaron ese ataque como respuesta a disparos de Hizbulá contra territorio israelí.

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