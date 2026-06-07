Semana del 8 al 12 de junio
Avance semanal de Sueños de libertad: Nieves, detenida...¿terminará en prisión?
La Guardia Civil se presenta en casa de los Salazar junto a Don Agustín en busca de la enfermera.
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No os podéis perder nada de la próxima semana de Sueños de libertad, ¡porque se avecinan curvas!
Para empezar, ¡Begoña tratará de evitar a toda costa su marcha a París! Para ello, recurrirá a la ayuda de Andrés, a quien le pedirá las fotos de la infidelidad de Gabriel con María para chantajear a su marido y frenar su intención de llevarla a la capital francesa.
Esta “jugarreta” provocará el enfrentamiento entre Andrés y Gabriel, quien no dudará en refugiarse en Beatriz y en abrir una nueva crisis entre la relación de Valentina y el hijo de Damián.
Además, Gabriel descubrirá los planes de los De la Reina de vender sus acciones a Brossard a cambio de la infraestructura de Toledo para empezar de cero.
El director no se quedará de brazos cruzados e ideará un plan que podrá acabar con la última esperanza de la familia de mantener a salvo el legado de su perfumería. ¿De qué se tratará?
En otro orden de cosas, Paula vivirá el peor de sus momentos en Toledo cuando su estado de salud empeore y reciba una mala noticia del convento para el que trabaja. Esta triste situación llevará a la joven a tomar una inesperada decisión.
Mientras, la vida volverá a sonreírle a Salva. Las palabras de Claudia surtirán efecto entre los operarios, quienes regresarán a la cantina. Además, el joven y Mabel volverán a encontrarse tras haber puesto fin a su relación. ¿Firmarán la paz o será un adiós definitivo?
Además, Eduardo y Federico comenzarán a olvidar su pasado y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, todo cambiará cuando el hermano del chófer sufra un grave percance que revelará un triste secreto. ¿De qué se tratará?
Finalmente, la Guardia Civil se personará en la casa de los Salazar tras un chivatazo de Don Agustín. Las autoridades detendrán a Nieves, acusada del grave delito que descubrió el párroco. ¿Será llevada a prisión o podrá lograr la libertad?
La trágica noticia de la detención de Nieves llegará a oídos de Luz y se presentará en Toledo…¿para dar la cara por la enfermera?
¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.
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