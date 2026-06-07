Avance semanal de Sueños de libertad: Nieves, detenida...¿terminará en prisión?

No os podéis perder nada de la próxima semana de Sueños de libertad, ¡porque se avecinan curvas!

Para empezar, ¡Begoña tratará de evitar a toda costa su marcha a París! Para ello, recurrirá a la ayuda de Andrés, a quien le pedirá las fotos de la infidelidad de Gabriel con María para chantajear a su marido y frenar su intención de llevarla a la capital francesa.

Esta “jugarreta” provocará el enfrentamiento entre Andrés y Gabriel, quien no dudará en refugiarse en Beatriz y en abrir una nueva crisis entre la relación de Valentina y el hijo de Damián.

Gabriel y Beatriz en el capítulo 580 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Además, Gabriel descubrirá los planes de los De la Reina de vender sus acciones a Brossard a cambio de la infraestructura de Toledo para empezar de cero.

El director no se quedará de brazos cruzados e ideará un plan que podrá acabar con la última esperanza de la familia de mantener a salvo el legado de su perfumería. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, Paula vivirá el peor de sus momentos en Toledo cuando su estado de salud empeore y reciba una mala noticia del convento para el que trabaja. Esta triste situación llevará a la joven a tomar una inesperada decisión.

Mientras, la vida volverá a sonreírle a Salva. Las palabras de Claudia surtirán efecto entre los operarios, quienes regresarán a la cantina. Además, el joven y Mabel volverán a encontrarse tras haber puesto fin a su relación. ¿Firmarán la paz o será un adiós definitivo?

Además, Eduardo y Federico comenzarán a olvidar su pasado y recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, todo cambiará cuando el hermano del chófer sufra un grave percance que revelará un triste secreto. ¿De qué se tratará?

Eduardo y Federico en el capítulo 580 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

Finalmente, la Guardia Civil se personará en la casa de los Salazar tras un chivatazo de Don Agustín. Las autoridades detendrán a Nieves, acusada del grave delito que descubrió el párroco. ¿Será llevada a prisión o podrá lograr la libertad?

La trágica noticia de la detención de Nieves llegará a oídos de Luz y se presentará en Toledo…¿para dar la cara por la enfermera?

Pablo y Don Agustín en el capítulo 578 de Sueños de libertad | Manuel Fiestas

¡Menuda semana nos espera en Sueños de libertad! Descúbrelo de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

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