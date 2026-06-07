La Voz Kids continua arrasando y el próximo sábado llegan las últimas Audiciones a ciegas

Las Audiciones a ciegas de La Voz Kids están dejando a su paso una incontable lista de momentos para el recuerdo. Los bloqueos de los coaches, las desgarradoras interpretaciones de los talents y los emotivos dúos hacen que el programa, sábado tras sábado, lidere como lo más visto.

Ahora bien, todo lo bueno tiene un final y la próxima semana es el momento de decir adiós a esta fase del show. Porque las últimas Audiciones a ciegas están ya a la vuelta de la esquina y los coaches tienen que cerrar sus equipos.

Mientras que Antonio Orozco ya tiene a todos sus talents, Edurne y Ana Mena tienen aún que sumar a tres nuevos niños a su elenco. Luis Fonsi, por su parte, solo podrá quedarse con dos. ¿Quiénes serán los elegidos?

Prepárate para una nueva gala repleta de emociones el próximo sábado a las 22h en Antena 3.

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