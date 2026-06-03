Para 4 personas
¡Para los amantes de las ensaladas! Arguiñano elabora una receta de ensalada de carne de conejo en escabeche
"Lo que más tiempo nos va a llevar es cocer las patatas", asegura el cocinero sobre esta receta de ensalada refrescante, ligera, sabrosa y diferente.
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El escabeche no solo mejora de un día para otro, sino que el tiempo de reposo hace que el vinagre, el aceite y los aromáticos se asienten, suavizando la acidez y potenciando los sabores.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 muslos de conejo
- 1 lechuga
- 2 patatas
- 12 tomates cherry
- 2 zanahorias
- 4 dientes de ajo
- 4 cebollitas francesas
- 20 g de pipas de calabaza
- 10 g de uvas pasas
- 400 ml de aceite de oliva virgen extra
- 200 ml de vinagre
- Sal
- 15-20 granos de pimienta negra
- 1 hoja de laurel
- 2-3 ramas de tomillo fresco
- Perejil
Elaboración
Pon a calentar abundante agua con sal en una cazuela. Cuando empiece a hervir, introduce las patatas y cuécelas durante 30-35 minutos. Escurre, pela y resérvalas.
Parte por la mitad los muslos de conejo e introdúcelos en una olla rápida. Pela y corta las zanahorias en rodajas e incorpóralas a la cazuela. Pela los ajos y añádelos. Agrega las cebollitas limpias, la pimienta, las ramas de tomillo y la hoja de laurel. Incorpora el aceite, el vinagre y una pizca de sal. Cierra la olla y cocina durante 6 minutos a partir de que suba la válvula de seguridad.
Abre la olla, retira los muslos de conejo a un plato y deshuésalos. Retira también la zanahoria, las cebollitas y los ajos. Cuela el escabeche y resérvalo para aliñar.
Limpia la lechuga, trocea y resérvala. Abre los tomatitos por la mitad.
Reparte la lechuga en el fondo de 4 platos. Coloca encima de cada ración 4-5 rodajas de patata y 3 tomatitos cherry. Añade unas rodajas de zanahoria escabechada, una cebolleta y un diente de ajo. Coloca encima el conejo. Agrega las pipas de calabaza y las pasas. Aliña con el líquido del escabeche. Decora con una hoja de perejil.
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