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Descarga eléctrica

Muere un menor tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina en Sevilla

El joven tocó un electrodoméstico o directamente el enchufe al salir de la piscina y recibió una descarga eléctrica y falleció al momento.

Imagen de archivo de una piscina

Imagen de archivo de una piscinaIstock

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Beatriz García
Publicado:

Un menor de 17 años ha muerto en la localidad sevillana de Gelves tras recibir una descarga eléctrica al salir de una piscina, según ha informado la Guardia Civil. El trágico suceso tuvo lugar este sábado por la tarde.

Según las primeras informaciones, el menor acababa de salir de la piscina cuando, al entrar en contacto con un electrodoméstico o con un enchufe, sufrió una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

La investigación ha quedado en manos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla), mientras se espera el resultado de la autopsia para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

El Ayuntamiento de Gelves ha expresado su consternación por la muerte del joven y ha trasladado su "más sincero pésame" a familiares y allegados. Como muestra de duelo, el Consistorio ha suspendido los actos previstos para los próximos días, incluido el IV Festival Flamenco, y anunciará próximamente las jornadas de luto oficial que se decretarán.

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Un hombre de 27 años ha fallecido durante la madrugada de este domingo tras ser rescatado del agua en una playa de Peñíscola (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se recibió a las 3.25 horas, momento en el que se movilizaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), el Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad y una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU).

A su llegada, los equipos sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar para tratar de salvar la vida del joven. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los servicios médicos no pudieron revertir la situación y finalmente certificaron su fallecimiento.

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