El emotivo dueto de Antonio Orozco y Ángela… ¡con dedicatoria incluida!

El escenario de La Voz Kids ha vuelto a ser testigo de uno de esos momentos mágicos que traspasan la pantalla. Tras lograr que Antonio Orozco girase su silla y confirmar su correspondiente entrada en su equipo, Ángela ha protagonizado junto a él el instante más emotivo de la velada.

La talent valenciana no solo ha cumplido el sueño de formar parte del programa, sino que ha ido un paso más allá al compartir micrófono con su ya mentor. Ambos se han fundido en un precioso dueto para interpretar 'Pedacitos de ti', uno de los himnos más emblemáticos de la carrera de Orozco.

La actuación, cargada de una sensibilidad desbordante, ha tenido un significado de lo más especial. Tanto la joven artista como el coach han querido dedicar esta unión musical a Amparo, la madre de Ángela, que no ha podido ocultar su emoción junto a Eva González. Una complicidad vocal que ha provocado uno de los momentos más emotivos de la noche. ¡Piel de gallina!

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