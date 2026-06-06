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Muere Musavu-King, exfutbolista del Granada, a los 34 años

El jugador gabonés apareció muerto en un domicilio en Libreville, su ciudad natal.

Yrondu Musavu-King en una imagen de archivo

Yrondu Musavu-King en una imagen de archivoX: Toulouse

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Yrondu Musavu-King, exfutbolista gabonés, ha fallecido a los 34 años en circunstancias que todavía se desconocen después de que encontraran el cuerpo sin vida en Libreville, capital de Gabón.

Fue el medio africano 'Pantheres Inside' el que informó del fallecimiento del exjugador, al que encontraron muerto en la parte trasera de una vivienda en Libreville, su localidad natal.

Formó parte de la plantilla del Granada en 2015-2016

Musavu-King formó parte de la plantilla del Granada CF durante la temporada 2015-2016, con el equipo nazarí en Primera División, pero no llegó a participar en ningún partido oficial.

"Con tristeza hemos sabido del fallecimiento de Yrondu Musavu King 😢 . De 34 años y formado en el @SMCaen, había debutado como profesional con el Club. El @SMCaen piensa profundamente en su familia y sus allegados en esta terrible prueba", informó el Caen.

"El FC Lorient ha aprendido con una inmensa tristeza el fallecimiento de Yrondu Musavu-King. A sus 34 años, el defensor había lucido la camiseta durante la temporada 2015/2016. El club transmite su apoyo y sus más sinceras condolencias a su familia así como a sus seres queridos", lamentó también el Lorient.

Una dilatada carrera en Francia

A lo largo de su carrera, el jugador pasó por varios clubes de Francia, España, Suiza e India. Debutó profesionalmente con el SM Caen en la temporada 2012-2013, donde disputó 5 partidos. Posteriormente fue cedido al ES Uzès Pont du Gard durante la campaña 2013-2014, participando en 19 encuentros. Regresó al Caen en 2014-2015, sumando seis partidos y anotando un gol. En 2015 fichó por el Granada CF, aunque no llegó a disputar encuentros oficiales. Más tarde encadenó varias cesiones en el FC Lorient (4 partidos), el Toulouse FC (3 partidos) y el FC St. Gallen, donde jugó 17 encuentros y marcó 1 gol durante la temporada 2017-2018. Tras un periodo sin continuidad, militó en la US Boulogne en 2019 (11 partidos) y en el Le Mans FC entre 2019 y 2020 (12 partidos). Finalmente, en la temporada 2021-2022 formó parte del Bengaluru FC, con el que disputó 6 encuentros. En total, acumuló 83 partidos oficiales y 2 goles a lo largo de su trayectoria en estos clubes.

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