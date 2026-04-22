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Receta de albóndigas al chocolate, de Karlos Arguiñano: "No saben a chocolate, pero les da un puntito muy interesante"

Karlos Arguiñano ha preparado una versión totalmente diferente de las habituales albóndigas: con chocolate. Pero no te asustes, que la función del chocolate en esta receta es aportar color y cuerpo a la salsa sin que llegue a ser el sabor dominante.

Receta de albóndigas al chocolate, de Karlos Arguiñano: "No saben a chocolate, pero les da un puntito muy interesante"

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Utiliza chocolate con un mínimo de 70% de cacao o cacao puro en polvo 100%. Evita el chocolate con leche, ya que el exceso de azúcar arruinaría el equilibrio de la salsa.

Utiliza solo una o dos onzas de chocolate para esta receta. El objetivo es aportar a la salsa color y cuerpo y no que sea el sabor dominante.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de carne picada de ternera
  • 1 huevo
  • 50 g de miga de pan
  • 100 ml de leche
  • 2 patatas
  • 2 cebollas
  • 1 zanahoria
  • 1 pimiento verde
  • 3 dientes de ajo
  • Harina (para enharinar)
  • 1-2 onzas de chocolate negro
  • 75 ml de vino tinto
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Albóndigas al chocolate
Ingredientes Albóndigas al chocolate | antena3.com

Elaboración

Trocea la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche por encima y deja que el pan se hidrate.

Para la salsa, calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica las cebollas e introdúcelas en la sartén. Retira el tallo y las semillas del pimiento, trocéalo, córtalo en daditos y agrégalo. Pela la zanahoria, córtala en cuartos y añádela.

Pela y pica finamente 2 ajos, incorpóralos a la sartén y deja pochar las hortalizas durante 15 minutos aproximadamente. Vierte el vino tinto y deja que hierva para que se evapore el alcohol. Pica el chocolate y añádelo. Vierte un poco de agua (unos 100 ml) y deja que reduzca a fuego suave durante 15-20 minutos. Pasa la salsa al vaso de la batidora y tritura.

Vierte el vino tinto y deja que hierva para que se evapore el alcohol
Vierte el vino tinto y deja que hierva para que se evapore el alcohol | antena3.com

Para hacer las albóndigas, escurre la miga de pan y ponla en un bol. Pela un diente de ajo, pícalo finamente e incorpóralo al bol. Introduce la carne y el huevo. Salpimienta y amasa los ingredientes (con las manos) hasta que queden bien integrados. Deja que la masa repose durante 10-12 minutos aproximadamente.

Coge pequeñas porciones de masa y redondéalas. Pásalas por harina y fríelas en una sartén con abundante aceite. Según vayan cogiendo color, ve pasándolas a una tartera (cazuela amplia y baja).

Pásalas por harina y fríelas en una sartén con abundante aceite
Pásalas por harina y fríelas en una sartén con abundante aceite | antena3.com

Vierte la salsa por encima. Si es necesario, añade un poco más de agua. Cocina el conjunto durante 5-6 minutos.

Vierte la salsa por encima
Vierte la salsa por encima | antena3.com

Cuela el aceite de freír las albóndigas y resérvalo para freír las patatas. Pela las patatas, cáscalas y fríelas a fuego vivo en una sartén con el aceite que tenías reservado, hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Reparte las albóndigas y las patatas en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.

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