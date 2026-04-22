Para 4 personas
Receta de albóndigas al chocolate, de Karlos Arguiñano: "No saben a chocolate, pero les da un puntito muy interesante"
Karlos Arguiñano ha preparado una versión totalmente diferente de las habituales albóndigas: con chocolate. Pero no te asustes, que la función del chocolate en esta receta es aportar color y cuerpo a la salsa sin que llegue a ser el sabor dominante.
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Utiliza chocolate con un mínimo de 70% de cacao o cacao puro en polvo 100%. Evita el chocolate con leche, ya que el exceso de azúcar arruinaría el equilibrio de la salsa.
Utiliza solo una o dos onzas de chocolate para esta receta. El objetivo es aportar a la salsa color y cuerpo y no que sea el sabor dominante.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de carne picada de ternera
- 1 huevo
- 50 g de miga de pan
- 100 ml de leche
- 2 patatas
- 2 cebollas
- 1 zanahoria
- 1 pimiento verde
- 3 dientes de ajo
- Harina (para enharinar)
- 1-2 onzas de chocolate negro
- 75 ml de vino tinto
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Trocea la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche por encima y deja que el pan se hidrate.
Para la salsa, calienta 3 cucharadas de aceite en una sartén. Pela y pica las cebollas e introdúcelas en la sartén. Retira el tallo y las semillas del pimiento, trocéalo, córtalo en daditos y agrégalo. Pela la zanahoria, córtala en cuartos y añádela.
Pela y pica finamente 2 ajos, incorpóralos a la sartén y deja pochar las hortalizas durante 15 minutos aproximadamente. Vierte el vino tinto y deja que hierva para que se evapore el alcohol. Pica el chocolate y añádelo. Vierte un poco de agua (unos 100 ml) y deja que reduzca a fuego suave durante 15-20 minutos. Pasa la salsa al vaso de la batidora y tritura.
Para hacer las albóndigas, escurre la miga de pan y ponla en un bol. Pela un diente de ajo, pícalo finamente e incorpóralo al bol. Introduce la carne y el huevo. Salpimienta y amasa los ingredientes (con las manos) hasta que queden bien integrados. Deja que la masa repose durante 10-12 minutos aproximadamente.
Coge pequeñas porciones de masa y redondéalas. Pásalas por harina y fríelas en una sartén con abundante aceite. Según vayan cogiendo color, ve pasándolas a una tartera (cazuela amplia y baja).
Vierte la salsa por encima. Si es necesario, añade un poco más de agua. Cocina el conjunto durante 5-6 minutos.
Cuela el aceite de freír las albóndigas y resérvalo para freír las patatas. Pela las patatas, cáscalas y fríelas a fuego vivo en una sartén con el aceite que tenías reservado, hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.
Reparte las albóndigas y las patatas en 4 platos y decóralos con unas hojas de perejil.
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