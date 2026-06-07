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Patricia Manterola aplaude la actuación de Leonor Lavado en Tu cara me suena

Leonor Lavado se ha llevado el aplauso de Patricia Manterola en redes sociales, artista mexicana a la que imitó en su última actuación en Tu cara me suena.

Leonor Lavado en Tu cara me suena

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Borja Tamayo
Publicado:

Leonor Lavado salió al escenario de Tu cara me suena para montar una auténtica fiesta en el plató. Rodeada de bailarines de primer nivel, se dejó la piel e hizo honor a aquello que cantaba Patricia Manterola con 'Que el ritmo no pare'.

A pesar de estar última en la clasificación general, Leonor ha demostrado que tiene en mente cambiar las cosas próximamente. Y es que su imitación de la cantante mexicana ha sido toda una declaración de intenciones, llevándose el aplauso de nada menos que la propia artista internacional.

Manterola ha querido reaccionado públicamente a la actuación de la concursante, mostrando su euforia en forma de emoticonos en Instagram. Una enhorabuena que sirve para impulsar a Lavado de cara a galas futuras del programa.

Lejos de quedarse ahí, Patricia también le ha dejado unas bonitas palabras en sus historias. "Bravo hermosa, estuviste fantástica", ha escrito al compartir la interpretación de Leonor.

Patricia Manterola reacciona a Leonor Lavado
Patricia Manterola reacciona a Leonor Lavado | instagram.com/patriciamanterola/

Así pues, aunque el jurado todavía no haya dado los 12 puntos a Leonor Lavado, la imitadora puede presumir de tener el beneplácito de esta emblemática cantante. Un empujón clave con el que pelear por subir en la tabla de Tu cara me suena. ¡Qué el ritmo no pare!

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