Taylor Swift pulveriza récords tras el lanzamiento de su canción para Toy Story 5: "Soy fan desde los 5 años"

El próximo 17 de junio se estrena Toy Story 5 y junto a las voces originales de los personajes estará la de Taylor Swift, que tras muchos rumores finalmente confirmó su nueva canción original, I Knew It, I Knew You, para la película de Disney y Pixar.

El tema salió a la luz el pasado 5 de junio y, a penas unas horas después, ha roto varios récords.

Taylor Swift | Cordon Press

Apple Music reveló que I Knew It, I Knew You se convirtió en el sencillo country más exitoso de 2026 de la plataforma de streaming y rompió el récord histórico del sencillo de banda sonora más exitoso, según las reproducciones del primer día. Por su parte, Spotify señaló que la canción es ahora la canción country más reproducida en un solo día por una artista femenina en la historia de la compañía.

Para celebrarlo, la artista ha compartido un entrañable vídeo de cuando era niña, vestida de vaquera, confesando ser fan de Toy Story desde su más tierna infancia.

"Escribir esta canción fue como un cambio musical y, a la vez, como volver a casa. Crear algo para Jessie fue un nuevo reto y, al mismo tiempo, algo muy natural. Y ser fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora es una aventura que pienso seguir viviendo hasta el infinito y más allá", ha dicho en su perfil de Instagram, agradeciendo al director Andrew Stanton, al compositor original Randy Newman y a Jack Antonoff, que compuso junto a ella esta canción.

Inspirada en el viaje de la vaquera Jessie en Toy Story 5, que comenzó en Toy Story 2, I Knew It, I Knew You también marca el regreso a sus raíces country, mezclando los estilos que han definido su carrera como compositora y artista.