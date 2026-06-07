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Mejores momentos | Gala 8

Paula Koops rompe a llorar tras la valoración del jurado: “Me he sentido mediocre”

La madrileña ha confesado que ha pasado por una racha de baja autoestima e imitar a Raye le ha ayudado a subirla para arriba.

Paula Koops en Tu cara me suena

Paula Koops rompe a llorar tras la valoración del jurado: “Me he sentido mediocre”

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Patri Bea
Publicado:

Paula Koops ha brillado en la octava gala de Tu cara me suena con su imitación de Raye. Con ‘Where is my husband!’, la madrileña ha cautivado al público y al jurado y se ha convertido en la ganadora de la gala.

A pesar de la felicidad y seguridad en sí misma que ha mostrado en esta gala, Paula Koops ha tenido un momento de desahogo tras recibir las notas del jurado, en el que ha querido compartir con todos algunos pensamientos que le han preocupado en las últimas semanas.

“Ha habido muchos momentos en los que me he sentido súpermediocre en general y lo he pasado un poquito mal”, nos confesaba la cantante intentando contener las lágrimas. ¡Revive este emotivo momento dándole al play al vídeo de arriba!

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