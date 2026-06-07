Paula Koops rompe a llorar tras la valoración del jurado: “Me he sentido mediocre”

Paula Koops ha brillado en la octava gala de Tu cara me suena con su imitación de Raye. Con ‘Where is my husband!’, la madrileña ha cautivado al público y al jurado y se ha convertido en la ganadora de la gala.

A pesar de la felicidad y seguridad en sí misma que ha mostrado en esta gala, Paula Koops ha tenido un momento de desahogo tras recibir las notas del jurado, en el que ha querido compartir con todos algunos pensamientos que le han preocupado en las últimas semanas.

“Ha habido muchos momentos en los que me he sentido súpermediocre en general y lo he pasado un poquito mal”, nos confesaba la cantante intentando contener las lágrimas. ¡Revive este emotivo momento dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas