Montse y Sally se conocen: así ha sido el tierno encuentro entre las perras de Àngel Llàcer y Cristina Castaño

Cristina Castaño ha tenido la oportunidad de actuar con su perrita Sally en la octava gala de Tu cara me suena tras robarle a Paula Koops la casilla de ‘Trae a tu mascota’. ¡Juntas nos han regalado un número para la historia!

Ya que Cristina había traído a su mascota a plató, Àngel Llàcer no ha querido ser menos y ha llevado a su perrita Montse hasta el escenario para que Sally y ella se conociesen. ¡Y han hecho muy buenas migas desde el primer momento!

Las dos perritas se han portado de maravilla, mientras Àngel Llàcer ha valorado la actuación de Cristina Castaño de una manera muy particular. ¡Revive este momento de la gala en el vídeo de arriba!

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