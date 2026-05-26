Arguiñano: receta de judías verdes con arroz y manitas de cerdo, un plato completo, nutritivo y tradicional

Puedes dejar las manitas enteras, o si prefieres no encontrarte con obstáculos en el plato, puedes optar por deshuesarlas antes de servir.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de judías verdes

50 g de arroz

2 manitas de cerdo

2 cebollas

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón

Perejil

Ingredientes Judías verdes con arroz y manitas de cerdo | antena3.com

Elaboración

Parte las manitas de cerdo por la mitad y ponlas en la olla rápida. Pela una cebolla e introdúcela. Cubre con agua, sazona, cierra la olla y cocina las manitas durante 40 minutos. Abre la olla, retíralas a una fuente y resérvalas. Cuela el caldo y resérvalo.

Parte las manitas de cerdo por la mitad y ponlas en la olla rápida | antena3.com

Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica los dientes de ajo y sofríelos en la cazuela. Cuando empiecen a tomar color, incorpora una cebolla pelada y picada y deja pochar a fuego medio durante 10-12 minutos.

Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 3 centímetros aproximadamente e introdúcelas en la cazuela. Agrega también el arroz y vierte el caldo de cocción de las manitas (1 litro y medio aproximadamente). Cocina a fuego medio durante 18 minutos.

Agrega también el arroz y vierte el caldo de cocción de las manitas | antena3.com

Introduce las manitas, tapa y cocina durante 3-4 minutos más.

Introduce las manitas, tapa y cocina | antena3.com

Reparte las judías con arroz y manitas en 4 platos hondos. Condimenta con una gotita de aceite crudo y una pizca de pimentón al gusto. Decora los platos con unas hojas de perejil.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas