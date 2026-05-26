Para 4 personas
Arguiñano: receta de judías verdes con arroz y manitas de cerdo, un plato completo, nutritivo y tradicional
Las judías verdes aportan gran cantidad de fibra, lo que las hace perfectas para una buena digestión y para quedarte saciado por más tiempo.
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Puedes dejar las manitas enteras, o si prefieres no encontrarte con obstáculos en el plato, puedes optar por deshuesarlas antes de servir.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de judías verdes
- 50 g de arroz
- 2 manitas de cerdo
- 2 cebollas
- 2 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón
- Perejil
Elaboración
Parte las manitas de cerdo por la mitad y ponlas en la olla rápida. Pela una cebolla e introdúcela. Cubre con agua, sazona, cierra la olla y cocina las manitas durante 40 minutos. Abre la olla, retíralas a una fuente y resérvalas. Cuela el caldo y resérvalo.
Calienta 3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica los dientes de ajo y sofríelos en la cazuela. Cuando empiecen a tomar color, incorpora una cebolla pelada y picada y deja pochar a fuego medio durante 10-12 minutos.
Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 3 centímetros aproximadamente e introdúcelas en la cazuela. Agrega también el arroz y vierte el caldo de cocción de las manitas (1 litro y medio aproximadamente). Cocina a fuego medio durante 18 minutos.
Introduce las manitas, tapa y cocina durante 3-4 minutos más.
Reparte las judías con arroz y manitas en 4 platos hondos. Condimenta con una gotita de aceite crudo y una pizca de pimentón al gusto. Decora los platos con unas hojas de perejil.
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