No solo existe el azúcar: los alimentos cotidianos que pueden dañar tus dientes sin que lo sepas

No solo las golosinas representan un riesgo para la salud bucodental. Como nos explica Nutrimán, algunos alimentos y bebidas de consumo habitual también pueden perjudicar los dientes, aunque no contengan azúcar.

Luis Alberto Zamora advierte de que productos como el agua con limón, los encurtidos o los refrescos sin azúcar pueden erosionar el esmalte debido a su elevada acidez, favoreciendo el desgaste dental con el paso del tiempo.

Otros alimentos, como las patatas fritas, el pan blanco o las frutas deshidratadas, pueden convertirse en un problema al dejar restos que facilitan la acción de las bacterias responsables de las caries.

Además, hábitos como masticar hielo o consumir bebidas como café, té negro y vino tinto pueden provocar fracturas, manchas y otros daños estéticos en los dientes. Por eso, Nutrimán afirma que el mejor consejo que se puede seguir es el de mantener una buena higiene después de consumir este tipo de alimentos.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas