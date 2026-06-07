Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
EN DIRECTO: Los actos del papa León XIV en Madrid tras la multitudinaria misa de Cibeles

Mejores momentos | Gala 8

La chuleta, al descubierto: Jesulín de Ubrique demuestra al jurado lo mucho que estudia para Tu cara me suena

El concursante ha querido enseñarles a los miembros del jurado todas las anotaciones que hace sobre la letra de la canción que le toca interpretar.

Jesulín de Ubrique y Manel Fuentes

La chuleta, al descubierto: Jesulín de Ubrique demuestra al jurado lo mucho que estudia para Tu cara me suena

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Que Jesulín de Ubrique se está implicando al máximo en Tu cara me suena es algo que nadie duda. A pesar de no estar recibiendo las mejores notas, sus compañeros no dejan de repetir lo buen estudiante que es el gaditano.

En mitad de su imitación de Daniela Romo, a Jesulín le ha entrado la risa y, tras finalizarla, ha querido aclarar que él se ha estudiado al pie de la letra la canción enseñando una chuleta con anotaciones que llevaba debajo del vestido.

Los miembros del jurado se han quedado de piedra al ver el papel y Manel Fuentes ha dado la idea de subastar esa obra de arte marcada por Jesulín. ¡Revive este momentazo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡La nueva estrella de Tu cara me suena tiene cuatro patas! Cristina Castaño imita a Cher junto a su perra Sally

¡La nueva estrella de Tu cara me suena tiene cuatro patas! Cristina Castaño imita a Cher junto a su perra Sally

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

La Voz Kids

La Voz Kids continua arrasando y el próximo sábado llegan las últimas Audiciones a ciegas

Jesulín de Ubrique y Manel Fuentes

La chuleta, al descubierto: Jesulín de Ubrique demuestra al jurado lo mucho que estudia para Tu cara me suena

Tamara Falcó revela cómo será su encuentro con León XIV: "Tengo muchas ganas"

Tamara Falcó revela cómo será su encuentro con León XIV: "Tengo muchas ganas"

Ana Mena y Luis Fonsi en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 5

Los coaches de La Voz Kids se rinden ante Diego: “Eres un ejemplo importantísimo”

Sole Giménez y Manel Fuentes
Mejores momentos | Gala 8

“Es tan bonito verte”: Àngel Llàcer se rinde ante la sensibilidad de Sole Giménez

Antonio Orozco en La Voz Kids
Mejores momentos | Audiciones 5

El motivo por el que Antonio Orozco le pide a esta talent que no se vaya con él

El coach se ha reencontrado con una estudiante de su escuela y le ha pedido que pruebe una experiencia novedosa con uno de sus compañeros.

David Rodríguez y Anabel Pantoja
Repasamos

El drama de David Rodríguez, pareja de Anabel Pantoja: tensión con su suegra, una infidelidad y acusaciones

David Rodríguez y Anabel Pantoja vuelven a estar en el foco mediático tras salir a la luz el informe forense de las lesiones de su hija Alma. Este documento explica cómo se pudieron producir y señala directamente a David como presunto responsable. Una situación a la que se suma el complicado contexto personal de la pareja de Anabel.

Ana Mena en La Voz Kids

El próximo sábado, los coaches completan sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz Kids

Antonio Orozco en La Voz Kis

Así hemos vivido las quintas Audiciones a ciegas de La Voz Kids: Antonio Orozco, el primer coach en completar su equipo

CRÓNICA

La noche en la que Orozco cerró equipo y cambió el rumbo de las Audiciones de La Voz Kids

Publicidad