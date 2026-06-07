La chuleta, al descubierto: Jesulín de Ubrique demuestra al jurado lo mucho que estudia para Tu cara me suena

Que Jesulín de Ubrique se está implicando al máximo en Tu cara me suena es algo que nadie duda. A pesar de no estar recibiendo las mejores notas, sus compañeros no dejan de repetir lo buen estudiante que es el gaditano.

En mitad de su imitación de Daniela Romo, a Jesulín le ha entrado la risa y, tras finalizarla, ha querido aclarar que él se ha estudiado al pie de la letra la canción enseñando una chuleta con anotaciones que llevaba debajo del vestido.

Los miembros del jurado se han quedado de piedra al ver el papel y Manel Fuentes ha dado la idea de subastar esa obra de arte marcada por Jesulín. ¡Revive este momentazo dándole al play al vídeo de arriba!

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