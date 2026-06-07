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Los coaches de La Voz Kids se rinden ante Diego: “Eres un ejemplo importantísimo”

El joven talent ha conseguido aprovechar la segunda oportunidad que le otorgaron los coaches de la mejor manera.

Ana Mena y Luis Fonsi en La Voz Kids

Los coaches de La Voz Kids se rinden ante Diego: “Eres un ejemplo importantísimo”

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El paso de Diego por La Voz Kids no ha podido suponer un cóctel de emociones mayor. En las terceras audiciones, el joven tuvo que experimentar el ‘no’ de todos los coaches. Sin embargo, todos concordaron con que merecía una segunda oportunidad y la ha aprovechado de la mejor manera.

El joven ha vuelto al programa con más fuerza que nunca interpretando ‘Limosna de amores’ de Lola Flores. Con alma, garra y ganas de demostrar que merece un puesto en La Voz Kids, el castellonense ha conseguido que todos los coaches girasen sus asientos.

Ana Mena, emocionada porque Diego ha cantado una canción que le encantaba de pequeña, ha intentado que se una a su equipo. Luis Fonsi, por su parte, ha abierto su corazón y le ha dicho al talent lo “importantísimo” que es el ejemplo que le ha dado a todos aquellos que sueñan con estar en este programa.

Edurne y Antonio Orozco también han dejado claro que el tesón que ha demostrado el talent tiene un mérito brutal y se han deshecho en elogios hacia el pequeño. ¡No te lo puedes perder!

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