Joseba sorprende a Arguiñano con esta ensalada de pasta crujiente: "Qué mezcla tan curiosa, no lo había visto nunca"

Para que la pasta quede bien crujiente, extiéndela en una bandeja de horno, de manera que quede en una sola capa. Remuévela de vez en cuando para que se tueste por todos lados.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de pasta farfalle cocida

40 g de parmesano rallado

12-14 tomates cherry

200 g de maíz dulce

170 g de atún en aceite

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharada de pimentón dulce

Perejil y menta para decorar

Ingredientes Ensalada de pasta crujiente | antena3.com

Para el aliño:

2 yogures griegos

½ cebolla morada

zumo de 1 limón

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de eneldo picado

1 cucharada de menta picada

Ingredientes para el aliño | antena3.com

Elaboración

Para hacer la pasta crujiente, pon la pasta cocida en un bol, añade sal al gusto y el pimentón, y mezcla bien. Extiéndela en una bandeja de horno. Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC, durante 10 minutos. Remueve con una cuchara y hornea durante 10 minutos más. Añade el parmesano rallado y hornea otros 5 minutos. Deja atemperar.

Extiéndela en una bandeja de horno | antena3.com

Para el aliño, pon en un bol los yogures griegos, la cebolla morada en brunoise (daditos pequeños), el eneldo y la menta picados, el zumo de limón y la mostaza. Bate para que emulsione.

Para el aliño, pon en un bol los yogures griegos | antena3.com

Para preparar la ensalada, pon la pasta en un bol. Añade los tomates cherrys partidos por la mitad, el maíz y el atún. Mezcla bien. Aliña la ensalada y sirve con una hoja de perejil, una de menta y un chorro de aceite de oliva.