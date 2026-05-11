Para 4 personas
Joseba sorprende a Arguiñano con esta ensalada de pasta crujiente: "Qué mezcla tan curiosa, no lo había visto nunca"
Joseba Arguiñano ha sorprendido a todos con esta ensalada de pasta crujiente, tan diferente y curiosa que ni siquiera su padre la había visto nunca antes.
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Para que la pasta quede bien crujiente, extiéndela en una bandeja de horno, de manera que quede en una sola capa. Remuévela de vez en cuando para que se tueste por todos lados.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de pasta farfalle cocida
- 40 g de parmesano rallado
- 12-14 tomates cherry
- 200 g de maíz dulce
- 170 g de atún en aceite
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharada de pimentón dulce
- Perejil y menta para decorar
Para el aliño:
- 2 yogures griegos
- ½ cebolla morada
- zumo de 1 limón
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de eneldo picado
- 1 cucharada de menta picada
Elaboración
Para hacer la pasta crujiente, pon la pasta cocida en un bol, añade sal al gusto y el pimentón, y mezcla bien. Extiéndela en una bandeja de horno. Hornea (con el horno precalentado) a 170ºC, durante 10 minutos. Remueve con una cuchara y hornea durante 10 minutos más. Añade el parmesano rallado y hornea otros 5 minutos. Deja atemperar.
Para el aliño, pon en un bol los yogures griegos, la cebolla morada en brunoise (daditos pequeños), el eneldo y la menta picados, el zumo de limón y la mostaza. Bate para que emulsione.
Para preparar la ensalada, pon la pasta en un bol. Añade los tomates cherrys partidos por la mitad, el maíz y el atún. Mezcla bien. Aliña la ensalada y sirve con una hoja de perejil, una de menta y un chorro de aceite de oliva.
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