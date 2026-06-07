Muere una mujer atropellada por su propio vehículo en una rampa en Lepe

Este sábado, una mujer ha muerto atropellada por su propio coche en una rampa de la Avenida de Las Cumbres, en la localidad onubense de Lepe. La víctima quedó atrapada debajo del vehículo.

En el incidente otra persona ha resultado herida, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El 112 recibió la llamada de un hombre alertando de lo ocurrido sobre sobre las 16:45 horas de este sábado. El alertante indicó que el vehículo se encontraba en una rampa y podría no tener activado el freno de mano.

Se investiga un posible accidente laboral

La sala coordinadora activó de inmediato a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

A pesar de que no han trascendido otros datos sobre la identidad de la víctima, se ha conocido por parte de fuentes sanitarias su fallecimiento. Asimismo, han informado de la persona herida.

Ahora se investiga si el suceso pudiera ser un accidente laboral, por lo que desde el 112 se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

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