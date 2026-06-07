“¿Dónde está Ferit?”: el pánico se apodera de la mansión y Seyran teme lo peor

"¡Que no le ibais a perder de vista! ¿Dónde está Ferit? ¿Dónde está mi hijo?", grita Gulgün desesperada al ver que nadie es capaz de localizarlo. Orhan tampoco consigue ocultar su preocupación: "No lo coge, no lo coge. ¡Maldito sea ese chico!".

La situación se vuelve cada vez más angustiosa. "¡Encontradlo! ¡No podré vivir si le pasa algo!", suplica Gulgün llorando, mientras Hattuc intenta aferrarse a la esperanza: "Dios, protégenos". Por su parte, Ifakat trata de tranquilizar a la familia recordando que Halis ha enviado a muchos hombres a buscarlo.

Pero el momento más duro llega cuando Seyran entra en el salón sin saber nada de lo ocurrido. Al encontrarse con las caras de preocupación de todos, el miedo se apodera de ella al instante. "¿Es que le ha pasado algo a Ferit? ¿Qué le ha pasado? Decid algo", pregunta cada vez más nerviosa.

Suna intenta calmarla asegurándole que todavía no saben qué ha ocurrido, pero sus palabras solo consiguen aumentar la tensión. "¿Qué le ha pasado a Ferit? ¿Está bien? ¿Por qué nadie dice nada?", insiste Seyran.

Esta noche, a las 22:00 horas, nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Ya disponible también en atresplayer.

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