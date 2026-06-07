“Me pasó con Antonio José”: Orozco compara a Ángela con un ganador de La Voz

El ojo clínico de Antonio Orozco ha vuelto a brillar en La Voz Kids. Tras ser el único coach en pulsar el botón y girar su silla con la actuación de Ángela, el artista catalán ha querido compartir con sus compañeros el verdadero motivo que le llevó a apostar a ciegas por la joven valenciana.

Hablando con el resto de los coaches tras el emotivo momento vivido en el escenario, Orozco ha confesado haber tenido un auténtico viaje en el tiempo. El cantante ha asegurado de forma rotunda que, al escuchar la voz de Ángela, ha sentido exactamente las mismas sensaciones que experimentó en su día con Antonio José, uno de los ganadores más emblemáticos de La Voz que también creció bajo su tutela.

Orozco ha explicado detalladamente cómo vivió la actuación desde su silla, señalando que la propuesta de la talent fue mejorando por momentos. Según el barcelonés, en cuanto Ángela logró soltarse de los nervios iniciales, brotó de forma natural el increíble talento flamenco que lleva dentro.

Un análisis que ha compartido plenamente Luis Fonsi. El puertorriqueño ha querido darle la razón a su compañero de mesa con un apunte muy preciso sobre los primeros segundos de la actuación, asegurando que la joven "ha empezado escondida", pero que ha sabido resurgir a tiempo. ¡Inolvidable!

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