La princesa Leonor y la infanta Sofía dicen adiós al negro en la misa del Papa en Cibeles y sorprenden con tonos pasteles

La Familia Real ha acudido esta mañana al Palacio de Cibeles con motivo de la Santa Misa presidida por León XIV y la procesión por la festividad del Corpus Christi de este domingo.

Junto a él, el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, repitiendo el encuentro que protagonizaron hace apenas 24 horas durante su recibimiento en el Palacio Real de Madrid.

La Familia Real saludando al Papa antes de su misa | EFE

La Reina de nuevo ha utilizado el privilegio del blanco de las reinas católicas cuando acuden a un acto con el pontífice y ha elegido, para esta soleada mañana de junio, un traje sastre con chaqueta ajustada con un cinturón y botonadura blanca, adornada con dos bolsillos superiores y otros dos inferiores, que ha acompañado con una falda midi.

La Familia Real en la misa de León XIV en Cibeles | Reuters

Doña Letizia ha aderezado el conjunto con los pendientes de perlas australianas que presentan una parte superior un diamante redondo, del que cuelgan otros cuatro de menor tamaño y terminan con las perlas. Se trata de un diseño desmontable que puede reducir su tamaño que ha lucido en numerosas ocasiones.

La Familia Real en la misa oficiada por León XIV en Cibeles | Europa Press

En cuanto a sus hijas, Leonor y Sofía han sorprendido abandonando el negro para dar paso a colores pastel.

La princesa de Asturias ha optado por un vestido de corte recto, en un favorecedor azul bebé, con un volante superior, y ha elegido los pendientes de oro, diamantes y topacio que estrenó en 2022 en los premios Princesa de Girona, que combinan a la perfección con el conjunto.

La princesa Leonor y la infanta Sofía acuden a la misa del Papa en Cibeles | Gtres

Un verde agua ha sido el tono elegido por la infanta Sofía, que ha lucido un fluido traje de chaqueta y pantalón con camiseta blanca y unas bailarinas planas.

Las tres han compartido confidencias en la entrada de la Galería de Cristal del Ayuntamiento junto al Rey que ha optado por un traje oscuro y corbata celeste.