Tamara Falcó revela cómo será su encuentro con León XIV: "Tengo muchas ganas"

El Hormiguero ha cerrado una semana más con la habitual tertulia de actualidad. En ella, Pablo Motos, acompañado de Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val, analiza y comenta algunas de las noticias más relevantes que han sucedido durante la semana.

Esta vez, uno de los temas que ha salido durante la charla ha sido el de la visita del Papa a España. Tamara, abiertamente religiosa, ha asegurado que le verá hasta en dos ocasiones y que hizo todo lo posible por que hubiese una tercera vez.

La socialité ha dicho que está "súper feliz" de recibir la bendición de León XIV ya que será la primera vez que se encuentre con el sumo pontífice. ¡Así lo ha contado!

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