Los problemas por los que Cristiano Ronaldo ha puesto a la venta su casa: "Entras en la urbanización y nadie te para"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez parecían a punto de emprender su nueva vida en Portugal. Ambos compraron una casa en Casçais en 2020, que ha estado de reformas hasta ahora, cuando la pareja toma una decisión inesperada: ponerla a la venta antes de mudarse.

El presupuesto de la casa se disparó desde los 11 a los 25 millones de euros. Además, las reformas se extendieron durante seis años, arrastrando una guerra interna entre el equipo de construcción y el futbolista que pudo llevarle a querer desprenderse de la villa.

La privacidad también fue un problema para Cristiano Ronaldo y Georgina, ya que la villa no solo tenía vecinos, sino también un hotel y un campo de golf en los alrededores. Algo que no pasó desapercibido para Raúl García, fotógrafo que conoce la casa.

"Yo descubrí la urbanización y nadie me paró, la casa está junto a un campo de golf y parece un centro comercial", nos cuenta, "se ha convertido en objeto de tours turísticos". Además, asegura que la urbanización estaba muy descuidada y llena de basura.

Por todas estas razones, la pareja ha decidido poner a la venta la casa a la que parecían querer mudarse desde hace seis años. ¿Quién será el próximo comprador de la espectacular villa?