Hablamos con un buzo que ayudó en la búsqueda de la familia de Indonesia: "La madre es quien nos daba fuerzas para buscar"

Finaliza la búsqueda de la familia de Indonesia que fue arrastrada por el temporal en un barco. Desgraciadamente, solo la madre y su hija han sobrevivido y el cuerpo del pequeño Quique aún no ha aparecido.

Indonesia ha anunciado el final de la búsqueda de la familia que naufragó el 26 de diciembre en un barco turístico. Tras dos semanas de búsqueda, el cuerpo del pequeño Quique de 10 años aún no ha aparecido, pero el operativo se da por finalizado.

Los más de 160 efectivos regresan sin haber cumplido el objetivo de encontrar el cuerpo del niño, pero se mantiene abierto el seguimiento por si aparecen nuevas pistas. La familia de los fallecidos pide que no se deje de buscar al pequeño.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Santi Tinoco, un buzo que participó en la búsqueda y recate de la familia desaparecida. "Lamentablemente, llegó un punto en el que la búsqueda estaba siendo influctuosa", nos cuenta.

Santi ha podido conocer a la madre y la niña que han sobrevivido al naufragio, quienes desprendían una fortaleza admirable. "La madre es quien nos daba fuerzas para buscar", señala.

Lamentablemente, la búsqueda ha culminado sin éxito, aunque Santi subraya algo por encima de toda la desgracia: "Por intentar rescatar algo bueno de toda esta situación, es el apoyo que se ha dado toda la familia".

