El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

Después de 418 programas en Pasapalabra, ya no es ningún misterio la prueba de La Pista es para Manu su talón de Aquiles. De hecho, su falta de oído para reconocer las canciones es un frecuente objeto de broma por parte de Roberto Leal y de él mismo. Además, sus contados aciertos a la primera son celebrados como algo épico.

Esa racha no ha cambiado al comenzar el nuevo año. El madrileño incluso ha comentado alguna vez que jugaba sin presión porque ni le sonaban los temas. El duelo musical contra Rosa en este programa no ha supuesto una excepción, pero sí ha sido inesperado el arrebato de sinceridad que ha tenido tras el segundo fragmento de la canción. Por sorpresa, ha expresado su frecuente frustración en esta prueba.

“No sabes lo triste que es que todo el mundo la sepa y yo no tenga ni idea”, le ha comentado Manu a Roberto Leal. El presentador ha apostillado: “Y que te miren”. Efectivamente, el resto del plató estaba deseando cantar ‘Heal the world’, de Michael Jackson, una canción que ha terminado acertando el concursante pero sólo tras saber el título desordenado. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!