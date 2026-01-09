Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 9 de enero

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

El concursante ha terminado expresando su frustración al comprobar, un programa más, cómo en La Pista el resto se sabía una canción que él parecía desconocer.

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Después de 418 programas en Pasapalabra, ya no es ningún misterio la prueba de La Pista es para Manu su talón de Aquiles. De hecho, su falta de oído para reconocer las canciones es un frecuente objeto de broma por parte de Roberto Leal y de él mismo. Además, sus contados aciertos a la primera son celebrados como algo épico.

Manu asombra con una racha insólita en Pasapalabra: “¿Ha sido casualidad?”

Esa racha no ha cambiado al comenzar el nuevo año. El madrileño incluso ha comentado alguna vez que jugaba sin presión porque ni le sonaban los temas. El duelo musical contra Rosa en este programa no ha supuesto una excepción, pero sí ha sido inesperado el arrebato de sinceridad que ha tenido tras el segundo fragmento de la canción. Por sorpresa, ha expresado su frecuente frustración en esta prueba.

“No sabes lo triste que es que todo el mundo la sepa y yo no tenga ni idea”, le ha comentado Manu a Roberto Leal. El presentador ha apostillado: “Y que te miren”. Efectivamente, el resto del plató estaba deseando cantar ‘Heal the world’, de Michael Jackson, una canción que ha terminado acertando el concursante pero sólo tras saber el título desordenado. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

El arrebato de sinceridad de Manu con Roberto Leal en Pasapalabra: “No sabes lo triste que es”

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”
Mejores momentos | 9 de enero

José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

Roberto Leal y José Yélamo, casi idénticos en Pasapalabra: “Lo que te pides y lo que te llega”
Mejores momentos | 9 de enero

Roberto Leal y José Yélamo, casi idénticos en Pasapalabra: “Lo que te pides y lo que te llega”

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez
Lo vemos

Los problemas por los que Cristiano Ronaldo ha puesto a la venta su casa: "Entras en la urbanización y nadie te para"

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez venden a la casa a la que se iban a mudar en Portugal. Después de seis años de reformas y 35 millones de euros desembolsados, ponen a la venta la villa antes de disfrutarla.

Timadores
Hablamos con ella

La estrategia de Carmen para 'cazar' a sus timadores: "Les dije que iba al banco a sacar dinero y allí llamé a la policía"

Intentaron engañar a Carmen con el timo del 'tocomocho', pero ella se adelantó, llamando a la policía cuando trataron de llevarla al banco.

Alquilar salón

Ramón alquila el salón de su casa por horas: "Estoy jubilado y este ingreso extra me viene muy bien"

Pol y Paula

Pol sacrifica su juventud para cuidar del hijo de su novia: "Yo me enamoré de ella y del niño"

Buzo

Hablamos con un buzo que ayudó en la búsqueda de la familia de Indonesia: "La madre es quien nos daba fuerzas para buscar"

Publicidad