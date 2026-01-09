Nos lo cuenta
Pol sacrifica su juventud para cuidar del hijo de su novia: "Yo me enamoré de ella y del niño"
A sus 22 años, Pol ha elegido renunciar a lo que hacen los jóvenes de su edad para ayudar a Paula, su novia, a criar a su bebé. Una elección que les ha cambiado la vida y les ha hecho madurar de golpe.
La vida de Pol ha cambiado por completo por amor. A sus 21 años, se encontraba perdido en un bucle de fiestas y alcohol típico de su edad, pero conocer a Paula le cambió por completo.
Paula es madre de un niño, algo que nunca fue un inconveniente para Pol. "Yo me enamoré de ella y del niño", nos cuenta, "para mí nunca fue un obstáculo".
Pol no tardó en encariñarse no solo de Paula, sino también de su hijo, hasta el punto de cambiar su rutina y sus hábitos por ellos. Fue entonces cuando dejó de salir, dejó las fiestas y las amistades tóxicas y se buscó un trabajo.
"A mis padres al principio le dio respeto, pero lo aceptaron", confiesa Pol, "hay quien me dice que ella se está a provechando de mí".
Pese a todo, cuidar de su familia se convirtió en la prioridad de Pol, que eligió renunciar a todo por amor. Entonces entendió que la familia no entiende de sangre cuando el corazón habla por sí solo. ¡Dale al play para escuchar su historia!
