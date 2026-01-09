Antena3
El Rosco | 9 de enero

Rosa convierte el tiempo en oro: da un golpe magistral para ganar en El Rosco

La concursante coruñesa, que había empezado con 32 segundos menos, se ha plantado con 22 aciertos, aprovechando que Manu ya había tenido un fallo y necesitaba superarla.

Alberto Mendo
Publicado:

Durante las pruebas de Pasapalabra, los concursantes compiten por acumular segundos. Es un factor importante, pero no siempre decisivo. Rosa ha demostrado en este Rosco que lo importante es aprovechar bien el tiempo y ha convertido el suyo en oro pese a empezar con medio minuto menos que Manu. Ha sido un duelo trepidante que ha tenido como prólogo la despedida a los invitados. En el caso del madrileño, ha dedicado su clásico poema a José Yélamo, Patricia, Eva Soriano y Willy Bárcenas.

Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

Manu ha llegado a El Rosco concretamente con 32 segundos más y ha tenido un buen arranque, casi tan bueno como su rival. Sin embargo, ha sufrido un inesperado tropiezo en la M, un lapsus con remordimiento al confundir “mandatario” con “monarca”. Este fallo ha coincidido con el acelerón de Rosa: la gallega, en su siguiente jugada, ha sumado seis aciertos para terminar la primera vuelta con 21 y plantarse con 22. Apenas le ha sobrado tiempo, pero es que esta vez no necesitaba más.

Ya sin presión por el bote de 2.602.000 euros, Manu sí ha jugado para intentar una remontada a la heroica. Tras su error, necesitaba superar a Rosa, y eso suponía llegar a 23 aciertos. Ha estado a punto de hacer posible la misión, hasta que ha sumado otro error. ¡Revive este intenso Rosco en el vídeo!

