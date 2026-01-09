Antena3
Hablamos con ella

La estrategia de Carmen para 'cazar' a sus timadores: "Les dije que iba al banco a sacar dinero y allí llamé a la policía"

Intentaron engañar a Carmen con el timo del 'tocomocho', pero ella se adelantó, llamando a la policía cuando trataron de llevarla al banco.

Carmen se ha convertido en una auténtica 'cazadora' de timadores. Aunque unos hombres intentaron engañarla con el timo del 'tocomocho', ella se dio cuenta de que todo era mentira.

Todo ocurrió en plena calle, cuando le enseñaron unos cupones supuestamente premiados. Cuando la invitaron a montarla en el coche y a comprar los cupones, se dio cuenta de que podía ser un timo.

La estrategia de Carmen fue clave: les dijo que iba al banco a sacar dinero y, una vez allí, llamó a la policía. "A uno le han conseguido detener", nos cuenta.

Como ella, existen muchas personas mayores a las que intentan engañar por la calle. Por eso, es importante seguir el ejemplo de Carmen y no fiarse de nadie. ¡Dale al play para escucharla en el vídeo de arriba!

