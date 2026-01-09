Así impacta el nuevo poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Fuerte”

Roberto Leal ha dejado un calificativo tras el nuevo poema que Manu ha dedicado a los invitados al despedirse de ellos en Pasapalabra: “Fuerte”. Lo que no ha precisado es si se refería a los versos o al concursante con ese adjetivo, aunque realmente es válido para ambos. En cualquier caso, sigue teniendo mérito que el madrileño siga sorprendiendo con sus ingeniosos juegos de palabras después de 418 programas.

Manu ha jugado con los nombres y apellidos de José Yélamo, Patricia, Eva Soriano y Willy Bárcenas. Aunque cada guiño ha sido divertido, el giro final ha sido lo más impactante y lo que ha terminado de provocar las sonrisas de los invitados y los aplausos de todo el plató. Sin duda, es siempre el momento estelar del concursante, a diferencia de lo que suele ocurrirle en La Pista, en este programa con un inesperado arrebato de sinceridad: “No sabes lo triste que es”.

Entre lo mejor de los guiños del concursante, ha destacado un ocurrente “bar con cenas”. Ha habido más. ¡Descubre el nuevo poema de Manu al completo en el vídeo!