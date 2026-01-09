Antena3
Roberto Leal y José Yélamo, casi idénticos en Pasapalabra: “Lo que te pides y lo que te llega”

Los dos presentadores siempre han bromeado con que les viste el mismo estilista, pero es que esta vez… ¡les ha vestido igual!

Alberto Mendo
Roberto Leal y José Yélamo son, además de amigos, tan buenos compañeros en Atresmedia que hasta comparten estilista. Ya lo habían comentado en alguna visita anterior del presentador de laSexta Xplica, incluso con sospechas de que uno iba heredando la ropa que se había puesto antes el otro.

Insólito pique entre Roberto Leal y José Yélamo por la ropa: “Tú sí que me has mangado alguna vez”

Sin embargo, esta vez lo ocurrido ha rizado el rizo. Roberto ha pedido, al saludar a Yélamo, que se abriera su plano porque iba a acercarse a él. El presentador de Pasapalabra ha bromeado con que su estilista ha tenido “la caradura” de incluso ponerles el mismo polo de manga larga. La única diferencia, muy sutil, estaba en el color.

“Siempre intento asaltar tu puesto y hoy, si te pones malo, vengo hasta vestido de ti”, ha bromeado el invitado. ¿A quién le queda mejor el polo? Eva Soriano ha estado punzante al comentar: “Lo que te pides y lo que te llega”. Eso sí, no ha especificado a quién se refería en cada caso. ¡Revive este divertido momento en el vídeo!

