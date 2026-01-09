Ramón alquila el salón de su casa por horas: "Estoy jubilado y este ingreso extra me viene muy bien"

Alquilar una casa por habitaciones es muy común, aunque cada vez son más los que van un paso por delante y eligen rentabilizar la vivienda al máximo. Así, hay quien también alquila las zonas comunes, como el salón o el jardín, a veces a precio de oro.

El 70% de las reservas corresponden a cumpleaños y pueden ir desde los 20 euros la hora hasta los cientos de euros si se trata de grupos numerosos. Además de salones, algunas de las estancias que más triunfan son los sótanos e, incluso, los dormitorios o las cocinas privadas.

Ramón, recientemente jubilado, es una de las personas que alquila su salón por horas. "Me saco un dinero extra y disfruto de la gente que viene", nos cuenta, "empecé cediendo el jardín, la parte interior en pocas ocasiones".

Según nos cuenta, nunca ha tenido problemas. "Yo pongo mis normas, admito 14 personas máximo", señala, "siempre lo han dejado todo limpio y muy bien".

