José Yélamo pierde la apuesta con Eva Soriano en Pasapalabra: “Es una falta de respeto”

Eva Soriano ha vuelto a hacerlo en Pasapalabra: ha ganado la apuesta que había hecho con su rival en La Pista. Al igual que pasó con Nacho García, su compañero de Cuerpos Especiales, ha vencido a José Yélamo en el tercer y decisivo duelo tras haber perdido los dos anteriores. El periodista había aceptado un doble o nada… porque no se esteraba que la cómica terminara dando la sorpresa.

Al comenzar este último cara a cara musical, Eva confesaba estar “muy picada” porque, además de perder, no estaba reconociendo las canciones que les tocaban. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado cuando ha sonado el primer fragmento, la cómica ha estado más rápido con el pulsador y todos han descubierto lo fácil que era la canción. De hecho, Yélamo se ha picado: “Esto es una falta de respeto”.

Con buena afinación, Eva ha cantado ‘Y nos dieron las diez’. Roberto Leal ha intentado hacerla de dudar: “Te doy la oportunidad de rectificar”. Pero la apuesta estaba sentenciada: ella ganaba, Yélamo perdía pese a ganar en el global. El presentador de laSexta Xplica tendrá que ir disfrazado al programa de Europa FM. Ya se sabe incluso de qué. ¡Descúbrelo en el vídeo!