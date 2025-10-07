Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Estos bocados que ha preparado Karlos Arguiñano son un excelente tentempié que combina frescura, proteína y sabor sin complicaciones.

Si no encuentras pastrami, puedes sustituirlo por jamón cocido, jamón serrano, cabeza de jabalí, roast beef o incluso por salmón ahumado.

Sea con la alternativa que sea, te encantará este bocado fresco y saludable que puedes presentar como aperitivo o entrante.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 pepinos
  • 10 tomates cherry
  • 5 lonchas de pastrami (200 g)
  • 200 g de queso cremoso de untar
  • 1 cucharada de alcaparras
  • 1 cucharada de mostaza
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Unas gotas de vinagre
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Lava los pepinos y con ayuda de una mandolina córtalos en lonchas finas (largas). Extiéndelas sobre una fuente y sazónalas.

Pon el queso en un bol. Agrega la mostaza y las alcaparras (picadas). Corta las lonchas de pastrami en daditos, añádelas al bol y mezcla bien.

Pon poco de la mezcla de queso con pastrami, alcaparras y mostaza sobre cada loncha de pepino y enróllalas.

Corta los tomates cherry por la mitad y ponlos en un bol. Agrega una pizca de sal, un par de cucharadas de aceite y unas gotas de vinagre, y mezcla bien.

Sirve 4 bocados de pepino en cada plato, acompáñalos con los tomates cherry y decóralos con unas hojas de perejil.

