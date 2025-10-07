Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano

Si no encuentras pastrami, puedes sustituirlo por jamón cocido, jamón serrano, cabeza de jabalí, roast beef o incluso por salmón ahumado.

Sea con la alternativa que sea, te encantará este bocado fresco y saludable que puedes presentar como aperitivo o entrante.

Ingredientes, para 4 personas

2 pepinos

10 tomates cherry

5 lonchas de pastrami (200 g)

200 g de queso cremoso de untar

1 cucharada de alcaparras

1 cucharada de mostaza

Aceite de oliva virgen extra

Unas gotas de vinagre

Sal

Perejil

Ingredientes Bocados de pepino | antena3.com

Elaboración

Lava los pepinos y con ayuda de una mandolina córtalos en lonchas finas (largas). Extiéndelas sobre una fuente y sazónalas.

Extiéndelas sobre una fuente y sazónalas | antena3.com

Pon el queso en un bol. Agrega la mostaza y las alcaparras (picadas). Corta las lonchas de pastrami en daditos, añádelas al bol y mezcla bien.

Corta las lonchas de pastrami en daditos, añádelas al bol y mezcla bien | antena3.com

Pon poco de la mezcla de queso con pastrami, alcaparras y mostaza sobre cada loncha de pepino y enróllalas.

Enróllalas | antena3.com

Corta los tomates cherry por la mitad y ponlos en un bol. Agrega una pizca de sal, un par de cucharadas de aceite y unas gotas de vinagre, y mezcla bien.

Sirve 4 bocados de pepino en cada plato, acompáñalos con los tomates cherry y decóralos con unas hojas de perejil.