Para 4 personas
Bocados de pepino, pastrami y queso cremoso, un snack fácil de preparar, digestivo y fresco de Arguiñano
Estos bocados que ha preparado Karlos Arguiñano son un excelente tentempié que combina frescura, proteína y sabor sin complicaciones.
Publicidad
Si no encuentras pastrami, puedes sustituirlo por jamón cocido, jamón serrano, cabeza de jabalí, roast beef o incluso por salmón ahumado.
Sea con la alternativa que sea, te encantará este bocado fresco y saludable que puedes presentar como aperitivo o entrante.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 pepinos
- 10 tomates cherry
- 5 lonchas de pastrami (200 g)
- 200 g de queso cremoso de untar
- 1 cucharada de alcaparras
- 1 cucharada de mostaza
- Aceite de oliva virgen extra
- Unas gotas de vinagre
- Sal
- Perejil
Elaboración
Lava los pepinos y con ayuda de una mandolina córtalos en lonchas finas (largas). Extiéndelas sobre una fuente y sazónalas.
Pon el queso en un bol. Agrega la mostaza y las alcaparras (picadas). Corta las lonchas de pastrami en daditos, añádelas al bol y mezcla bien.
Pon poco de la mezcla de queso con pastrami, alcaparras y mostaza sobre cada loncha de pepino y enróllalas.
Corta los tomates cherry por la mitad y ponlos en un bol. Agrega una pizca de sal, un par de cucharadas de aceite y unas gotas de vinagre, y mezcla bien.
Sirve 4 bocados de pepino en cada plato, acompáñalos con los tomates cherry y decóralos con unas hojas de perejil.
Publicidad