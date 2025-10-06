Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Sabroso y sano: la receta de ensalada de arroz crispy picante de Joseba Arguiñano

El arroz basmati es la mejor opción para que quede crujiente, aunque puede hacerse con otros tipos y quedará igual de delicioso.

Sabroso y sano: la receta de ensalada de arroz crispy picante de Joseba Arguiñano

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Si no te gusta demasiado el picante, puedes rebajar el punto, poniendo solo una cucharada de salsa sriracha y añadiéndole 2 cucharadas de salsa de tomate.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de arroz basmati

3 cucharadas de salsa sriracha

150 ml de salsa de soja

1 pimiento rojo

1 pimiento amarillo

1 calabacín

1 aguacate

150 g de edamame cocido

30 hojas de cilantro

30 hojas de menta

1 tallo verde de cebolleta

8 nueces peladas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

perejil

Para la vinagreta de cacahuete:

3 cucharadas de agua

2 cucharadas zumo de limón

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas aceite de oliva

2 cucharadas de crema de cacahuate

1 cucharadita de miel

½ cucharadita de jengibre rallado

1 chile picado

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Introduce el arroz, sazónalo, tapa y cuécelo durante 10-12 minutos a fuego fuerte. Cuélalo y resérvalo.

Mezcla en un bol grande la salsa sriracha y la salsa de soja. Agrega el arroz (escurrido) y mezcla bien.

Cubre una bandeja de horno con un papel de horno, extiende el arroz encima y hornéalo a 180º durante 15 minutos hasta que quede crujiente. Retíralo y deja que se enfríe.

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Retira el tallo y las semillas de los pimientos. Córtalos en daditos, introdúcelos en la sartén y rehógalos a fuego medio durante 4-5 minutos. Corta el calabacín de la misma manera, agrégalo y cocina todo durante 4-5 minutos más.

Pela el aguacate, retírale el hueso, corta la pulpa en dados y resérvala.

Para hacer la vinagreta, pon la crema de cacahuete en un vaso batidor. Agrega el jengibre, el zumo de limón, el cjile (picadito), la salsa de soja, la miel, el aceite de oliva. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica de cocina. Vierte el agua y sigue triturándolos hasta que se integren.

Pon las hortalizas rehogadas en un bol grande. Agrega el edamame, las nueces picadas, el aguacate y las hojas de cilantro y de menta (picadas). Corta el tallo de cebolleta en rodajas finas y añádelas. Incorpora el arroz crujiente y la vinagreta, y mezcla suavemente hasta que los ingredientes queden bien integrados.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Ensaladas y verduras

Publicidad

Programas

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

La historia de superación de Roque.

Roque Star, un joven superdotado con el 20% de cerebro: "Nací ciego y con parálisis, el pack entero"

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”
Mejores momentos | 6 de octubre

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”

Convierten el piso en un prostíbulo.
casa puticlub

Iván alquiló su piso en Zaragoza y lo convirtieron en un prostíbulo: " Preservativos, dildos, fluidos en la pared... es un desastre"

Vicente Vallés
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Vicente Vallés más allá del presentador de informativos

Vicente Vallés se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su infancia, sus inicios y el nacimiento de una vocación que le ha llevado a convertirse en uno de los rostros más famosos de la televisión.

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acaba de cometer Marta
Mejores momentos | 6 de octubre

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acababa de cometer Marta

Las dos concursantes han dicho la misma consonante y han perdido su turno.

Garamendi en Espejo Público.

Las crítica de Antonio Garamendi al Gobierno: "En una empresa si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle"

Asesinato rapero Marbella

El impactante vídeo y el análisis del asesinato a tiros de un cantante sueco en Marbella: "Es un sicario de pacotilla"

Boda de Cayetano.

Susanna Griso explica el momento de tensión de Cayetano de Alba que le llevó al enfado en el día de su boda

Publicidad