Sabroso y sano: la receta de ensalada de arroz crispy picante de Joseba Arguiñano

Si no te gusta demasiado el picante, puedes rebajar el punto, poniendo solo una cucharada de salsa sriracha y añadiéndole 2 cucharadas de salsa de tomate.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de arroz basmati

3 cucharadas de salsa sriracha

150 ml de salsa de soja

1 pimiento rojo

1 pimiento amarillo

1 calabacín

1 aguacate

150 g de edamame cocido

30 hojas de cilantro

30 hojas de menta

1 tallo verde de cebolleta

8 nueces peladas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

perejil

Para la vinagreta de cacahuete:

3 cucharadas de agua

2 cucharadas zumo de limón

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas aceite de oliva

2 cucharadas de crema de cacahuate

1 cucharadita de miel

½ cucharadita de jengibre rallado

1 chile picado

Elaboración

Calienta abundante agua en una cazuela. Introduce el arroz, sazónalo, tapa y cuécelo durante 10-12 minutos a fuego fuerte. Cuélalo y resérvalo.

Mezcla en un bol grande la salsa sriracha y la salsa de soja. Agrega el arroz (escurrido) y mezcla bien.

Cubre una bandeja de horno con un papel de horno, extiende el arroz encima y hornéalo a 180º durante 15 minutos hasta que quede crujiente. Retíralo y deja que se enfríe.

Calienta una sartén con 3-4 cucharadas de aceite. Retira el tallo y las semillas de los pimientos. Córtalos en daditos, introdúcelos en la sartén y rehógalos a fuego medio durante 4-5 minutos. Corta el calabacín de la misma manera, agrégalo y cocina todo durante 4-5 minutos más.

Pela el aguacate, retírale el hueso, corta la pulpa en dados y resérvala.

Para hacer la vinagreta, pon la crema de cacahuete en un vaso batidor. Agrega el jengibre, el zumo de limón, el cjile (picadito), la salsa de soja, la miel, el aceite de oliva. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica de cocina. Vierte el agua y sigue triturándolos hasta que se integren.

Pon las hortalizas rehogadas en un bol grande. Agrega el edamame, las nueces picadas, el aguacate y las hojas de cilantro y de menta (picadas). Corta el tallo de cebolleta en rodajas finas y añádelas. Incorpora el arroz crujiente y la vinagreta, y mezcla suavemente hasta que los ingredientes queden bien integrados.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.