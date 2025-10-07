Antena 3 LogoAntena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, la primera entrevista en televisión de Lourdes Montes

La mujer del torero se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su historia de amor, su familia y cómo fue convertirse en uno de los rostros más conocidos de la crónica rosa de la noche a la mañana.

Lourdes Montes

Lourdes Montes, la mujer de Fran Rivera, es uno de los nombres por excelencia de la prensa rosa, aunque poco conocemos de su vida privada más allá de su matrimonio con el torero.

Ambos se conocieron en la Feria de Sevilla y se casaron, primero por lo civil en 2013 y, un año más tarde, por la iglesia. Desde entonces, Lourdes pasó a ser parte del clan Rivera.

Juntos forman una familia que se ha convertido en el mayor orgullo de Lourdes Montes, con tres hijos en común, el último de ellos nacido el pasado mes de abril.

Esta tarde, Lourdes Montes concede su primera entrevista en televisión para hablarnos de cómo es vivir al lado de un torero como Fran Rivera. ¡No te lo pierdas, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

