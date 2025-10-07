Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 7 de octubre

¡Qué pena! Los concursantes se quedan sin resolver el panel

El tiempo se ha terminado y ninguno ha conseguido ganar este panel.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel dice: “Sueña a lo grande y… haz espacio en tu vida para lo que no imaginas”. Los concursantes han intentado resolverlo en varias ocasiones, pero, finalmente, no lo han conseguido.

No parecía ser un panel tan difícil de acertar, pero, el tiempo se ha agotado y nadie ha podido disfrutar del dinero. Tanto Jorge Fernández como Laura Moure se han quedado disgustados.

¡Revive este momento en el vídeo de arriba!

Programas

