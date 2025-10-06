Para 4 personas
Conejo encebollado, la receta libre de grasa de Karlos Arguiñano
La carne de conejo, además de sabrosa, está prácticamente libre de grasa. Prepara esta receta de conejo encebollado siguiendo los pasos de Karlos Arguiñano y verás cómo repites.
Publicidad
Cuando vayas a comprar cebollas es importante elegir las que tengan el bulbo firme y sin brotes. Para conservarlas hay que guardarlas en un lugar seco y ventilado, y sin amontonar.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 conejo troceado
- 2 cebollas dulces
- 3 tomates pera
- 8 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- 100 ml de vinagre
- 200 ml de agua
- Sal
- Pimienta (molida y en grano)
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 6-8 cucharadas de aceite. Golpea los dientes de ajo (sin pelar) e introdúcelos en la tartera. Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo a fuego medio hasta que se dore (8-10 minutos). Retira los ajos y el conejo a una fuente, y resérvalos.
Pela las cebollas, córtalas en juliana fina e incorpóralas a la tartera. Cocínalas a fuego medio durante 15 minutos. Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos.
Sazona y cocina todo a fuego medio durante 8-10 minutos más. Agrega el vinagre, la hoja de laurel, los granos de pimienta, el conejo, los ajos y 200 ml de agua. Tapa la cazuela y guisa todo junto durante 25 minutos.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad