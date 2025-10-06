Conejo encebollado, la receta libre de grasa de Karlos Arguiñano

Cuando vayas a comprar cebollas es importante elegir las que tengan el bulbo firme y sin brotes. Para conservarlas hay que guardarlas en un lugar seco y ventilado, y sin amontonar.

Ingredientes, para 4 personas

1 conejo troceado

2 cebollas dulces

3 tomates pera

8 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

100 ml de vinagre

200 ml de agua

Sal

Pimienta (molida y en grano)

1 hoja de laurel

Perejil

Ingredientes Conejo encebollado | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 6-8 cucharadas de aceite. Golpea los dientes de ajo (sin pelar) e introdúcelos en la tartera. Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo a fuego medio hasta que se dore (8-10 minutos). Retira los ajos y el conejo a una fuente, y resérvalos.

Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo | antena3.com

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina e incorpóralas a la tartera. Cocínalas a fuego medio durante 15 minutos. Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos.

Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos. | antena3.com

Sazona y cocina todo a fuego medio durante 8-10 minutos más. Agrega el vinagre, la hoja de laurel, los granos de pimienta, el conejo, los ajos y 200 ml de agua. Tapa la cazuela y guisa todo junto durante 25 minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.