Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Conejo encebollado, la receta libre de grasa de Karlos Arguiñano

La carne de conejo, además de sabrosa, está prácticamente libre de grasa. Prepara esta receta de conejo encebollado siguiendo los pasos de Karlos Arguiñano y verás cómo repites.

Conejo encebollado, la receta libre de grasa de Karlos Arguiñano

Publicidad

Cuando vayas a comprar cebollas es importante elegir las que tengan el bulbo firme y sin brotes. Para conservarlas hay que guardarlas en un lugar seco y ventilado, y sin amontonar.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 conejo troceado
  • 2 cebollas dulces
  • 3 tomates pera
  • 8 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 100 ml de vinagre
  • 200 ml de agua
  • Sal
  • Pimienta (molida y en grano)
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Conejo encebollado
Ingredientes Conejo encebollado | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 6-8 cucharadas de aceite. Golpea los dientes de ajo (sin pelar) e introdúcelos en la tartera. Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo a fuego medio hasta que se dore (8-10 minutos). Retira los ajos y el conejo a una fuente, y resérvalos.

Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo
Salpimienta el conejo, añádelo a la tartera y fríelo | antena3.com

Pela las cebollas, córtalas en juliana fina e incorpóralas a la tartera. Cocínalas a fuego medio durante 15 minutos. Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos.

Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos.
Pela los tomates, córtalos en medias lunas y añádelos. | antena3.com

Sazona y cocina todo a fuego medio durante 8-10 minutos más. Agrega el vinagre, la hoja de laurel, los granos de pimienta, el conejo, los ajos y 200 ml de agua. Tapa la cazuela y guisa todo junto durante 25 minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Mario Biondo y Raquel Sánchez Silva

La Justicia reabre las heridas del caso de la muerte de Mario Biondo, exmarido de Raquel Sánchez Silva: "Pudo ser asesinado"

La historia de superación de Roque.

Roque Star, un joven superdotado con el 20% de cerebro: "Nací ciego y con parálisis, el pack entero"

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”
Mejores momentos | 6 de octubre

Jorge Fernández alucina con un remedio casero: “¿Pero qué le pasa a la gente?”

Convierten el piso en un prostíbulo.
casa puticlub

Iván alquiló su piso en Zaragoza y lo convirtieron en un prostíbulo: " Preservativos, dildos, fluidos en la pared... es un desastre"

Vicente Vallés
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a Vicente Vallés más allá del presentador de informativos

Vicente Vallés se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su infancia, sus inicios y el nacimiento de una vocación que le ha llevado a convertirse en uno de los rostros más famosos de la televisión.

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acaba de cometer Marta
Mejores momentos | 6 de octubre

¡Por no estar atenta! Ángeles repite el error que acababa de cometer Marta

Las dos concursantes han dicho la misma consonante y han perdido su turno.

Garamendi en Espejo Público.

Las crítica de Antonio Garamendi al Gobierno: "En una empresa si un directivo no presenta los presupuestos se va a la calle"

Asesinato rapero Marbella

El impactante vídeo y el análisis del asesinato a tiros de un cantante sueco en Marbella: "Es un sicario de pacotilla"

Boda de Cayetano.

Susanna Griso explica el momento de tensión de Cayetano de Alba que le llevó al enfado en el día de su boda

Publicidad