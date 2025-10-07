Susana Díaz se pronuncia sobre la presencia del PSOE en el funeral de Vara: "Lambán ya estaba fuera de la política y Vara era miembro de la ejecutiva"

El funeral de Fernández Vara se ha convertido en un termómetro de las simpatías entre la dirección actual del partido y los exdirigentes socialistas fallecidos en los últimos meses. Varios medios apuntan a la diferencia entre el funeral de Javier Lambán y el de Guillermo Fernández Vara. Al de Vara han acudido el presidente del Gobierno con su mujer y cinco ministros del PSOE mientras que al de Lambán sólo fue la ministra Pilar Alegría.

Guillermo Fernández Vara fue uno de los dirigentes socialistas que apoyó a Susana Díaz en las primarias del Partido Socialista, en su disputa por la secretaría general del PSOE en el año 2016. En esos años Vara fue uno de los críticos con las decisiones de Pedro Sánchez con el que luego limaría asperezas.

¿Qué piensa Susana Díaz?

Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, recuerda con afecto a Guillermo Fernández Vara "lo quiero muchísimo, yo no pude estar porque estaba en Madrid. Lo quiero, digo, lo quiero, porque todavía me cuesta, me pasa como con Lambán. Me cuesta hablar en pasado, creo que han sido socialistas honestos, cabales, íntegros, y hemos tenido la fortuna de que hayan sido nuestros compañeros y que hayan representado a sus territorios".

"Javier Lambán sabía que se moría pero seguía con sus tuits, sus escritos, pero ya la fuerza física le fallaba... y Guillermo cuando hablaba con él no se quería morir, él no se quería morir" mexplica la senadora socialistas. La expresidenta de la Junta de Andalucía recuerda que en "Espejo Público" que "cuando Lambán se muere ya todos empezamos a mirar a Guillermo, porque te entra el miedo en el cuerpo, porque veíamos que estaba cada vez más desmacrado".

Susana Díaz pone en contexto la diferencia entre el fuenral de Lambán y Vara. Díaz justifica que "en el funeral de Lambán se dieron varias circunstancias " fue en agosto, yo no pude ir" y añade que "Lambán ya estaba fuera de la política y Vara era miembro de la ejecutiva, seguía en activo, era vicepresidente". Fuera de toda polémica Díaz zanja que ella ha tenido "la suerte de compartir con ellos dos trayectoria política, de compartir posición política con los dos y son dos buenas personas. Para mí no hay bueno ni malo"

Los mensajes de Sánchez

En estas últimas horas hemos visto un mensaje muy cariñoso de Pedro Sánchez, que ayer cambió completamente su agenda para poder asistir a ese funeral, pero no siempre fue tan atento, con su compañero de partido Fernández Vara. Pedro Sánchez ha querido destacar la figura del exdirigente socialista "Fue un servidor republico ejemplar, que fue un progresista comprometido de íntegro" ha dicho Sánchez, elogios que chocan con las conversaciones entre Sánchez y Ábalos que hemos conocido tras la investigación judicial de la "trama Koldo".

En estos mensajes el propio Pedro Sánchez hablaba de Fernández Vara como un "petardo" por sus críticas a la dirección del partido por el acercamiento de el PSOE a Bildu. Se puede leer como Sánchez le pedía a José Luis Ábalos que llamara a Vara para decirle que era "un impresentable" y calificaba de "lamentable" y le achacaba "falta de solidaridad" añadiendo que "luego bien que pedirá recursos de esos presupuestos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.