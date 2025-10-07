Jennifer Lopez y Ben Affleck, todo complicidad al posar juntos por primera vez tras su divorcio: Sus miradas lo dicen todo

Después de casi tres años de matrimonio, y una historia detrás que se remonta dos décadas atrás, Jennifer López y Ben Affleck pusieron fin oficialmente a su relación a principios de este año, cuando firmaron los papeles del divorcio tras meses rumoreándose que había roto.

A pesar de no haber atravesado un buen comienzo de año, JLo ha pasado todo el verano de gira y ha reconocido que separarse de Ben ha sido lo mejor que le ha pasado en la vida.

Sin embargo, aunque sus caminos personales hayan tomado rumbos distintos, todavía tienen un proyecto profesional en común: La película que protagoniza la artista y cuyo productor ejecutivo es Affleck, Kiss of the Spider Woman (El beso de la mujer araña).

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York | Gtres

El musical tuvo su presentación en el Festival de Cine de Sundance justo el mes que finalizaron su divorcio, en enero, y con motivo del estreno en cines el próximo 10 de octubre, Jennifer y Ben se han dejado ver juntos en la alfombra roja de la premiere en Nueva York.

Ambos lucieron sonrientes y cómodos frente a las cámaras, e hicieron saltar las chispas con las miradas que intercambiaron demostrando que la complicidad es algo que no se ha perdido entre ambos. Además, de mostrar en público, que su relación sigue siendo buena y no tienen ningún problema en seguir viéndose o compartiendo momentos.

Durante su discurso previo a la proyección, López se dirigía concretamente a Affleck diciendo: "Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equitycon", recogía People.

Por su parte, el actor de El indomable Will Hunting elogiaba la actuación de su exmujer en el musical, diciendo que este era "el papel que nació para interpretar": "Está increíble en esta película. Estoy deseando que el público la vea", decía Ben a Extra.

"Desde el principio, con la participación de Jennifer, me quedó claro que iba a morir o a ser una gran estrella. Iba a darlo todo. Trabajó muchísimo, y en este papel se puede apreciar todo su talento", continuaba el actor.

Kiss of the Spider Woman, dirigida por Bill Condon, adapta el musical de 1992 que, a su vez, nació de una obra de teatro de Manuel Puig.