La estrategia de Natalia para convertirse en propietaria: "Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa"
A sus 33 años, comprarse una casa le resultaba imposible, por lo que sus padres le han donado de manera legal la parte de arriba de su casa, un desván de 200 metros.
Comprar una casa para muchos jóvenes es un escenario imposible. Los precios en aumento de la vivienda, combinados con los bajos sueldos y el aumento del paro, hacen que la edad de emancipación se alargue y que muchos jóvenes no puedan acceder a una casa propia.
Natalia tiene 33 años y es una de esas jóvenes que veía imposible tener su propia casa. "No había manera de comprar", nos cuenta. Por eso, decidió buscar una alternativa y su familia salió al rescate.
"Mis padres me han donado la parte de arriba de su casa", señala Natalia. Estos reformaron la vivienda entera y le cedieron lo que era un desván de 200 metros para que lo tuviese en propiedad.
La familia de Natalia ha tenido que sufragar la terrible situación por la que pasan los jóvenes de nuestro país. ¿Por qué es tan difícil el acceso a la vivienda? ¿Conoces otros métodos como alternativa a la compra?
