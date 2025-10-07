Mejores momentos | 7 de octubre
“¡El plan ha salido como lo habíamos diseñado!”: Jorge Fernández entusiasmado por la jugada mágica de Bea
La concursante ha conseguido su propósito a través del diseño de su tirada que ha pensado junto a Jorge Fernández.
Bea ha sufrido mucho durante el programa ya que hasta el panel del Bote no había sido capaz de acertar nada. Pero, la concursante del atril rojo, animada por Jorge Fernández, ha llegado al gajo del Bote.
El perfecto diseño de las tiradas ha hecho que Bea consiga su objetivo. Además, a pesar de no haber ganado más paneles, ha llegado a la gran final. El presentador ha comentado: “¡El plan ha salido como lo habíamos diseñado!”
¡Enhorabuena Bea! ¡Revive esta jugada mágica en el vídeo de arriba!
