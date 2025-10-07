Paco Vázquez, exdiputado del PSOE: "Como esto Ábalos no lo demuestre, a lo mejor la decisión acaba siendo que entre en la cárcel"

El exdiputado del PSOE, Paco Vázquez, ha sido entrevistado por Susanna Griso en Espejo Público para analizar las últimas informaciones que se han conocido esta semana sobre José Luis Ábalos y Koldo García, y también sobre el llamado ‘caso Begoña’, que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los sobres de Ábalos y Koldo

Vázquez considera la trama de Ábalos y Koldo es: “un capítulo más de un folletín que se va a prolongar aún más en el tiempo conforme vayan apareciendo los informes de la UCO”, en referencia a las investigaciones sobre la presunta financiación irregular. El exdirigente socialista critica la falta de transparencia en la política española y apunta directamente al origen del problema: “Esto es consecuencia de la opacidad de los partidos políticos y esto lleva sucediendo desde comienzos de la democracia”, asegura. Según Vázquez, la ausencia de una ley clara sobre financiación ha permitido que “siempre haya un pícaro, un sinvergüenza, como está sucediendo en este caso”.

Sobre la comparecencia de José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo, prevista para la próxima semana, el exdiputado cree que el exministro “lo va a tener muy difícil”. Según explica, “el juez Puente le va a pedir que le aclare de qué ha vivido todos estos años” y advierte de que, si no logra justificarlo, “la decisión podría ser su ingreso en prisión”.

El plantón de Begoña Gómez al juez Peinado

Por su parte, Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha vuelto a no acudir a la citación del juez Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla, en el marco de la investigación sobre sus actividades empresariales. Es la segunda vez que no comparece. Para Paco Vázquez, el caso de la mujer del presidente “ya está juzgado por la opinión pública”. En su opinión, lo verdaderamente grave “no es la cuestión judicial, sino la actuación ética y moral”. “El problema”, añade, “es que se haya utilizado la condición de ser la mujer del presidente del Gobierno para realizar actuaciones vinculadas a esa posición”. Vázquez compara la situación con la del hermano de Pedro Sánchez, y afirma que “estamos hablando de los círculos más íntimos de la Presidencia del Gobierno”.

