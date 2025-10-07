El ilegal y desconocido mercado negro de esperma: "¿Quieres que te haga un hijo? Sería de manera natural, haríamos el amor"

Se la conoce con el nombre de una conocida red social de citas, pero el apellido es 'de semen'. Un catálogo de atributos físicos e intelectuales en el que muchas mujeres buscan el padre perfecto para sus hijos, pero solo genéticamente hablando, más allá de la hipotética concepción, no habría más responsabilidad para el hombre si no lo desea.

Arriesgada e ilegal

El color de los ojos, la estatura, o el cociente intelectual, son algunos de los datos que acompañan a cada perfil de los usuarios de esta apenas conocida red social. Un catálogo de hombres a la carta en el que ellas se ponen en contacto con ellos. Quieren ser madres de un hijo del que pretenden asegurar una calidad genética y que satisfaga sus preferencias. Todo un mercado negro en la red.

La investigación de la periodista Mercedes Piedra ha llegado hasta casi el final del proceso. A pesar de que la aplicación está prohibida en nuestro país, una vez dentro de 'Y Factor' (así se llama), Mercedes elige a un candidato y se pone en contacto con él: "¿Quieres que te haga un hijo? Sería de manera natural, haríamos el amor", dice el hombre.

El interés del donante puede ser variado, económico, tener descendencia, o simplemente altruista; el peligro también. Los riesgos para la salud y legales que pueden derivarse de este acuerdo de palabra no parecen ser pocos: "¿Cómo puedo saber que no tienes enfermedades de transmisión sexual?", preguntaba la reportera. Él no tendría problema en someterse a pruebas, asegura al mismo tiempo que expresa su deseo de conocer al hipotético hijo, pero deja claro que no en calidad de padre. Afirma que no está en disposición de aportar nada. Tampoco gana nada, asegura. Deja abierta la posibilidad a que la supuesta madre decida si quiere mantener relaciones sexuales o realizarse una inseminación artificial.

¿Quién busca esperma ajeno?

Los perfiles de quienes buscan donante es variado y va desde madres solteras, parejas homosexuales que desean cumplir su sueño de maternidad, o parejas de un hombre y una mujer que por algún problema no pueden tener hijos sin ayuda.

También el tipo de relación pretendida antes y después de que nazca la criatura, llegado el momento. Algunos donantes de esperma piden una cantidad económica a cambio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.