Toni Kroos 'carga' contra el Barcelona: "Cualquier equipo les puede hacer daño"

Toni Kroos, leyenda del Real Madrid, ha analizado en su podcast Einfach mal Luppen -que comparte con su hermano Felix- la situación del Barcelona tras sus últimas derrotas ante el PSG en Champions y el Sevilla en LaLiga. El excentrocampista alemán, retirado tras la Eurocopa de 2024, reconoce el atractivo del juego azulgrana, pero advierte sobre las debilidades del sistema de Hansi Flick.

"Uno de los estilos más atractivos"

"El Barcelona tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa.... el más atractivo de Europa", señala Kroos, antes de matizar que ese estilo conlleva riesgos.

"El año pasado ya les pasó con el Inter de Milán y este año en algún momento se toparán con un rival así"

"También creo que en el Barcelona asumen tantos riesgos... En un mal día de Pedri, Lamine Yamal o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y los puede eliminar de la Champions League", subraya el teutón en declaraciones recogidas por El Chiringuito.

El exjugador de Real Madrid, Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen recuerda asimismo los precedentes del conjunto azulgrana en Europa: "El año pasado ya les pasó con el Inter de Milán y este año, ya sea en octavos, en cuartos, en semifinales o en la final en algún momento se toparán con un rival así".

Kroos ha querido lanzar un mensaje muy claro sobre lo que espera en la máxima competición continental: "Esto le pasará al Barcelona en la Champions League". Aunque matizó: "En LaLiga no creo porque son muy dominantes".

El aspecto físico, clave

El campeón del mundo con Alemania también apunta al aspecto físico como uno de los problemas que afronta el equipo de Flick. "Sobre todo a partir del minuto 75 notas que todos están más cansados y no cambian a otro estilo de cerrar espacios", explica. "Si estás cansado y no cambias el estilo de juego se hace muy evidente lo expuesto que estás", apunta.

Con su habitual tono analítico, Toni Kroos deja claro que, pese a admirar el estilo de los culés, su fútbol puede volverse vulnerable cuando la exigencia física y la presión rival se imponen en los grandes escenarios europeos.

