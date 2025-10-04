Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Karlos Arguiñano elabora una lasaña casera “más rica y barata” que demuestra que el buen gusto no cuesta

Karlos Arguiñano defiende su receta de lasaña hecha en casa como la más sabrosa y asequible. Con verduras como calabacín, champiñones y zanahoria, más bechamel ligera y queso curado, logra sabor y economía.

Arguiñano: "La lasaña más rica y barata", hecha en casa

Además de ser colorida y sabrosa, los ingredientes de esta lasaña casera de Karlos Arguiñano tienen un montón de beneficios para la salud.

Los antioxidantes y vitaminas que contienen algunas de la verduras utilizadas, te ayudarán a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar tu piel desde dentro.

Ahora que ya sabes los grandes beneficios de esta lasaña tan económica y rica, toma nota de los ingredientes y ponte manos a la obra.

  • 9 láminas de lasaña
  • 2 cebolletas
  • 1 calabacín
  • 10 champiñones
  • 2 zanahorias
  • 1 pimiento rojo
  • 4 tomates deshidratados en aceite
  • 700 ml de leche
  • 50 g de harina
  • 125 g de queso curado de oveja
  • 200 ml de salsa de tomate
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de tomillo seco
  • 1 pizca de nuez moscada
  • Perejil

En su versión casera, Arguiñano rehoga cebolleta, zanahoria, pimiento rojo, calabacín y champiñones hasta que se ablandan. Agrega tomates deshidratados en aceite, tomillo y sazona.

Mientras tanto, cuece las láminas de lasaña y las deja secar bien antes de montar el plato.

Para la bechamel calienta aceite, incorpora harina y añade leche poco a poco removiendo. Sazona con nuez moscada y perejil.

Monta en capas alternando verduras, pasta y bechamel, cubre con queso rallado y gratina hasta dorar. Sirve caliente para disfrutar su textura cremosa y sabor casero.

