Karlos Arguiñano elabora una lasaña casera “más rica y barata” que demuestra que el buen gusto no cuesta

Además de ser colorida y sabrosa, los ingredientes de esta lasaña casera de Karlos Arguiñano tienen un montón de beneficios para la salud.

Los antioxidantes y vitaminas que contienen algunas de la verduras utilizadas, te ayudarán a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar tu piel desde dentro.

Ahora que ya sabes los grandes beneficios de esta lasaña tan económica y rica, toma nota de los ingredientes y ponte manos a la obra.

9 láminas de lasaña

2 cebolletas

1 calabacín

10 champiñones

2 zanahorias

1 pimiento rojo

4 tomates deshidratados en aceite

700 ml de leche

50 g de harina

125 g de queso curado de oveja

200 ml de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal

1 cucharadita de tomillo seco

1 pizca de nuez moscada

Perejil

En su versión casera, Arguiñano rehoga cebolleta, zanahoria, pimiento rojo, calabacín y champiñones hasta que se ablandan. Agrega tomates deshidratados en aceite, tomillo y sazona.

Mientras tanto, cuece las láminas de lasaña y las deja secar bien antes de montar el plato.

Para la bechamel calienta aceite, incorpora harina y añade leche poco a poco removiendo. Sazona con nuez moscada y perejil.

Monta en capas alternando verduras, pasta y bechamel, cubre con queso rallado y gratina hasta dorar. Sirve caliente para disfrutar su textura cremosa y sabor casero.