Para 4 personas
Karlos Arguiñano elabora una lasaña casera “más rica y barata” que demuestra que el buen gusto no cuesta
Karlos Arguiñano defiende su receta de lasaña hecha en casa como la más sabrosa y asequible. Con verduras como calabacín, champiñones y zanahoria, más bechamel ligera y queso curado, logra sabor y economía.
Además de ser colorida y sabrosa, los ingredientes de esta lasaña casera de Karlos Arguiñano tienen un montón de beneficios para la salud.
Los antioxidantes y vitaminas que contienen algunas de la verduras utilizadas, te ayudarán a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmunológico y cuidar tu piel desde dentro.
Ahora que ya sabes los grandes beneficios de esta lasaña tan económica y rica, toma nota de los ingredientes y ponte manos a la obra.
- 9 láminas de lasaña
- 2 cebolletas
- 1 calabacín
- 10 champiñones
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 4 tomates deshidratados en aceite
- 700 ml de leche
- 50 g de harina
- 125 g de queso curado de oveja
- 200 ml de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de tomillo seco
- 1 pizca de nuez moscada
- Perejil
En su versión casera, Arguiñano rehoga cebolleta, zanahoria, pimiento rojo, calabacín y champiñones hasta que se ablandan. Agrega tomates deshidratados en aceite, tomillo y sazona.
Mientras tanto, cuece las láminas de lasaña y las deja secar bien antes de montar el plato.
Para la bechamel calienta aceite, incorpora harina y añade leche poco a poco removiendo. Sazona con nuez moscada y perejil.
Monta en capas alternando verduras, pasta y bechamel, cubre con queso rallado y gratina hasta dorar. Sirve caliente para disfrutar su textura cremosa y sabor casero.
