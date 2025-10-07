Antena 3 LogoAntena3
Sabroso y sano: la receta de ensalada de arroz crispy picante de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano sorprende con una receta fácil y diferente: ensalada de arroz crispy con un toque picante

Una opción rápida, ligera y llena de sabor. Joseba Arguiñano comparte su receta de ensalada de arroz crispy picante perfecta.

La receta combina arroz jazmín cocido, verduras frescas, huevo cocido y un arroz inflado crujiente que aporta textura. Joseba recomienda aliñarla con una vinagreta de soja y picante al gusto.

Con ingredientes sencillos y una presentación vistosa, esta ensalada es ideal como plato único o para acompañar. Una propuesta saludable con el toque original que caracteriza a los Arguiñano.

