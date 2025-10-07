El dardo de 'Barbie Gaza' a Vox : "No querían que volvieran sus compatriotas"

Se convirtió al islam hace más de 20 años, pero hoy lleva la cabeza descubierta alegando que perdió muchas oportunidades laborales por ello. Se define como activista social por la justicia y la paz y es por ello que se unió a la flotilla que puso rumbo a Gaza, de la que ejerce como portavoz. Ha recibido críticas por la forma en que comparte esa experiencia, vídeos en los aparece cantando y bailando.

Hoy, Hanan Alcalde visita el plató de Más espejo y comienza con un mensaje claro ante las críticas que está recibiendo: “mientras se hable de Palestina, con mi persona pueden hacer lo que quieran”.

"Si como europea con derechos me tratan así, como tratarán a los palestinos"

Cuenta cómo fue la detención de la flotilla por parte de Israel: “muy dura” y recalca “si como europea con derechos me tratan así, cómo tratarán a los palestinos” “estamos comprometidos con el pueblo palestino y lo que pase sobre nuestros cuerpos lo aguantaremos”.

Cuenta: “se nos puso contra una bandera, a Greta le hicieron besarla” y admite que, cuando vio cómo se tornaba la situación, pudo tomarse sin que nadie la viera algunos ansiolíticos. Después de eso solo pensaba en si volvería a ver a su familia.

"Claro que Hamás cometió crímenes de guerra al secuestrar a los civiles"

“Hamas claro que asesino a personas, civiles y cometió crímenes de guerra al secuestrar a los civiles”, mantiene.

“Se utilizan bulos para hacer un blanqueamiento del genocidio”. “Hay asesinatos que confirman el relato de las víctimas” Susanna interviene diciendo que poco importa si se han consumado las violaciones por qué solo con el contenido que captan las imágenes ya es suficiente para sentenciar los actos, que Ana define como crímenes de guerra". “Nuestro secuestro también es un crimen de guerra” ya que afirma “si es una misión de ayuda humanitaria es lo único que puede pasar por aguas internacionales”.

"Palestina está sufriendo más"

Hanan asemeja su secuestro al que sufrieron los israelís el 7 de octubre a manos de Hamás y tras un debate en plató, continúa haciendo caso omiso a los secuestrados que Israel tiene padeciendo hambre y en condiciones infrahumanas tras el argumento de “Palestina está sufriendo más” unas afirmaciones que no dejan indiferentes a los presentadores.

Además, la 'barbie Gaza' no tiene suficiente y se enfrenta a Mariló Montero: “Estamos ante un genocidio y tiene que ser seria”. Además, Hanan pregunta por qué se basan en las víctimas israelís si hay casi un millón de muertos en palestina.

Mariló responde: “la que está frivolizando es usted, que blanquea a Hamas y a ETA”.

A todo esto, también desmiente una de las preguntas de Álvaro Nieto sobre si realmente en los barcos iba ayuda humanitaria, porque afirma habría fuentes que negarían esa información. Sin embargo, Hanan las define como sionistas y añade que son las mismas que niegan la muerte de niños y que la califican a ella como terrorista.

