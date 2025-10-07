Muere la influencer Rafaela Del Bianchi, expareja de la futbolista Kerolin Nicoli, en un accidente de tráfico

El mundo del fútbol femenino y de las redes sociales está de luto. Rafaela Del Bianchi, conocida influencer brasileña y expareja de la delantera del Manchester City, Kerolin Nicoli, ha fallecido a los 27 años en un accidente de tráfico en São Paulo (Brasil).

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió en la autopista Lix da Cunha, cuando el vehículo en el que viajaba Del Bianchi volcó. La joven salió despedida del coche y murió en el acto, ya que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

El Departamento de Seguridad Pública de São Paulo confirmó que Rafaela viajaba con una amiga, quien conducía el vehículo y resultó herida leve. La conductora sí llevaba el cinturón de seguridad y fue atendida en el lugar por los equipos de emergencia.

Rafaela Del Bianchi era madre de una niña de 11 años, llamada Julia. En sus redes sociales, compartía habitualmente momentos de su vida personal y profesional, en los que destacaba su pasión por el fútbol y su vínculo con varias jugadoras del circuito profesional femenino.

Tras conocerse el fallecimiento, Kerolin Nicoli dedicó un mensaje de despedida a su expareja en redes sociales: "Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparadas para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado".

Muere la influencer brasileña, Luanna Araújo en un accidente

La noticia se produce pocos días después de la muerte de otra influencer brasileña, Luanna Araújo, también fallecida en un accidente automovilístico mientras celebraba su cumpleaños número 29. Con ella viajaban su novio y prometido, Korbinian Andreas Dengler (36 años), y un amigo cercano, Herbson Nunes Negrão (24 años); los tres murieron en el acto.

Según recogen medios locales, el siniestro se produjo a la 1:20 de la madrugada en la carretera BR-116. El turismo en el que se desplazaban impactó violentamente contra dos camiones de carga. La violencia del golpe impidió cualquier posibilidad de asistencia con vida a los ocupantes del coche.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com