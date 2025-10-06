Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

Duki ha revolucionado El Hormiguero con su energía y su autenticidad. El artista argentino ha hablado de su carrera, su música y del camino que lo ha convertido en uno de los grandes referentes del género urbano.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por sus tatuajes. El presentador ha querido saber el motivo de cada uno de ellos y cómo reaccionó su familia al verle el primero que se hizo en la cara.

"Cuando entré en mi casa mi mamá ya estaba llorando", ha dicho antes de recrear qué fue o que lo que le dijo. Sin embargo él ha contado que lo ve como un traje de superhéroe y una manera de distinguirse del resto. ¡No te lo pierdas!