Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

El artista ha contado cómo reaccionó su familia al verle el primer tatuaje que se hizo en la cara.

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

Publicidad

Duki ha revolucionado El Hormiguero con su energía y su autenticidad. El artista argentino ha hablado de su carrera, su música y del camino que lo ha convertido en uno de los grandes referentes del género urbano.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por sus tatuajes. El presentador ha querido saber el motivo de cada uno de ellos y cómo reaccionó su familia al verle el primero que se hizo en la cara.

"Cuando entré en mi casa mi mamá ya estaba llorando", ha dicho antes de recrear qué fue o que lo que le dijo. Sin embargo él ha contado que lo ve como un traje de superhéroe y una manera de distinguirse del resto. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

El increíble regalo de Marron a Duki: un grafiti interactivo hecho con un spray mágico

esperansa

"Ninguno es un mojón": los nuevos tips de Esperansa Grasia con los que ahorrarás tiempo en tu rutina diaria

duki emilia

Así empezó la historia de amor de Duki y Emilia: un mensaje que lo cambió todo

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"
En El Hormiguero

Duki desvela el motivo por el que se tatuó la cara: "Es como un traje de superhéroe"

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!
El Rosco | 6 de octubre

La remontada se le queda corta a Manu en El Rosco: ¡va a por el bote de 2.212.000 euros!

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”
Mejores momentos | 6 de octubre

Óscar Pereiro, irónico cuando le proponen cantar en La Pista: “Prefiero comprar el libro”

El exciclista ha preferido ahorrarse “el ridículo”, quizá pensando en lo que después le dirían sus compañeros de El Chiringuito.

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen
Mejores momentos | 6 de octubre

¡Qué oído más fino! Supremme de Luxe pone Pasapalabra “patas arriba” gracias a Queen

La artista deslumbra en cada visita y esta vez no ha sido menos: pleno en La Pista nada más regresar al concurso.

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Óscar Pereiro, sobre Josep Pedrerol y Pasapalabra: “Está intentando alargar lo inevitable”

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar, sobre el monumental enfado de Cayetano Martínez de Irujo el día de su boda: "Dice que fue muy incómodo"

María

Buscaban un tercer hijo y tuvieron trillizos: "Al principio fue un shock grande, de no dormir por las noches"

Publicidad