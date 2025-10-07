Sergio gana un premio indeseado: “Quieras o no quieras, te lo vas a llevar”

Sergio ha disfrutado mucho jugando a La ruleta de la suerte. Además, a este concursante le ha ido muy bien, en este panel se ha llevado dinerito y un premio. Este regalo puede ser muy deseado por algunas personas.

Sin embargo, al concursante del atril amarillo, no le ha hecho mucha ilusión. Incluso, ha estado a punto de rechazarlo. Jorge le ha exclamado: “Quieras o no quieras, te lo vas a llevar”.

A Sergio no le ha quedado otra opción que aguantarse, aunque no sea su regalo ideal. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el obsequio que casi rechaza el concursante!