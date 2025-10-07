Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 7 de octubre

Sergio gana un premio indeseado: “Quieras o no quieras, te lo vas a llevar”

Jorge Fernández le ha explicado al concursante que es el regalo de La ruleta que se tiene que llevar sí o sí.

  Aimar se atreve con el panel exprés y… ¡le va mucho mejor de lo esperado!

Arancha Mela
Publicado:

Sergio ha disfrutado mucho jugando a La ruleta de la suerte. Además, a este concursante le ha ido muy bien, en este panel se ha llevado dinerito y un premio. Este regalo puede ser muy deseado por algunas personas.

Sin embargo, al concursante del atril amarillo, no le ha hecho mucha ilusión. Incluso, ha estado a punto de rechazarlo. Jorge le ha exclamado: “Quieras o no quieras, te lo vas a llevar”.

A Sergio no le ha quedado otra opción que aguantarse, aunque no sea su regalo ideal. ¡Pincha en el vídeo de arriba y descubre el obsequio que casi rechaza el concursante!

Programas

